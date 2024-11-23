Макс Ферстаппен: «В «Ред Булл» не думали, что когда-нибудь понадобится антикрыло для настолько низкого уровня прижимной силы»
Пилот «Ред Булл» подвел итоги сессии, по результатам которой показал 5-е время. Ферстаппен признал, что у «Ред Булл» просто нет заднего антикрыла, позволяющего настроить машину на очень низкий уровень прижимной силы, который порой требуется на трассах с длинными прямыми.
«Мы решили не делать такую версию заднего антикрыла. Так что у нас его просто нет. И так происходит с 2022 года. Мы просто не думали, что нам когда-нибудь потребуется антикрыло с настолько низким уровнем прижимной силы. А с учетом действия ограничения бюджетов команд, вам приходится расставлять приоритеты в работе.
Конечно, нам бы хотелось иметь антикрыло с меньшим углом атаки, рассчитанное на очень низкий уровень прижимной силы, ну или хотя бы антикрыло немного другой формы, более эффективной для таких условий.
Я и сам подумаю об этой ситуации. Хотя, с другой стороны, осталось провести всего еще один сезон при текущем техническом регламенте, так что не знаю, будет ли в этом смысл.
Но да, на мой взгляд, можно сказать, что в этом году мы просто выкинули в окно свои шансы на двух Гран-при, когда решили не делать такое антикрыло. Потому что с обычным антикрылом мы слишком много проигрываем на прямых», – рассказал Ферстаппен.
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