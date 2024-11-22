Шарль Леклер: «Как мы и ожидали – при таких температурах у «Феррари» возникли определенные проблемы с прогревом шин»

Леклер оценил положение команды после первых тренировок в Лас-Вегасе.

Пилот «Феррари » признал, что по квалификационному темпу команда уступает «Мерседесу » и «Макларену », но надеется на скорость в условиях гонки.

«Случилось именно то, чего мы и ожидали – при таких температурах у нас возникли определенные проблемы с прогревом шин.

«Мерседес» смотрится очень сильно, их машина весь этот года заметно агрессивнее работает с шинами – поэтому в данный момент они очень сильны. Так что нам нужно найти какое-то решение, чтобы прибавить. При этом отставание в любом случае не так уж велико.

В целом, как мне кажется, у нас хороший гоночный темп, в то время как по квалификационному темпу мы немного уступаем соперникам. Впрочем, так было на протяжении большей части этого сезона. Но лучше уж так, чем наоборот.

Надеюсь, что обгоны в гонке будут даваться достаточно легко – как это было и в прошлом году. И в этом случае положение нашей команды еще улучшится. Уверен, мы способны прибавить, у нас есть некоторые идеи. Но по итогам сегодняшнего дня можно ожидать «Мерседес» и «Макларен» впереди, а мы занимаем третье место», – рассказал Леклер .

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