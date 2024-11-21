Макс Ферстаппен помирил отца с Кристианом Хорнером: «Сказал им обоим, что проблемы лучше обсудить между собой, а не обмениваться колкостями в прессе»

Ферстаппен рассказал о примирении отца с Хорнером.

Пилот «Ред Булл » отметил, что ему удалось добиться нормализации отношений руководителя австрийской команды с его отцом.

Ранее Йос Ферстаппен нередко выступал с критикой Кристиана Хорнера и призывал его уйти в отставку, когда тот находился под расследованием в связи с подозрениями в неподобающем поведении.

«Людям не нужно быть лучшими друзьями, ездить вместе на отдых и все такое. Но мне кажется, что люди могут создать вполне хорошие рабочие отношения, что в данном случае, как мне кажется, и происходит – и в последнее время ситуация заметно улучшилась.

Но, как я всегда говорил, если у вас есть проблемы друг с другом, вы чем-то недовольны и так далее, вы должны обсудить это, пообщаться между собой, разве нет? Вы общаетесь друг с другом – и это гораздо лучше, чем обмениваться колкостями через прессу.

И я сказал это им обоим. И мне не нужно было выбирать сторону. Я просто сказал им обоим придерживаться здравого смысла.

Для меня всегда было очень важным, что я сохранял хорошие отношения и с Кристианом Хорнером, и со своим отцом.

Разумеется, мой отец думает обо мне, старается действовать в моих лучших интересах – в отношении того, что я хочу делать, как работать в команде. И у него, конечно, были свои вопросы и замечания. В то время как я сам был постоянно занят тем, чтобы разобраться с характеристиками болида в попытках улучшить его работу.

Но в конечном счете, как мы видим, сейчас все пришло в норму, все справляются с ситуацией и сосредоточены на том, чтобы улучшить уровень наших выступлений», – рассказал Ферстаппен.

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