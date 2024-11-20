Шарль Леклер о борьбе ФИА с руганью: «Хотелось бы больше прозрачности в отношении того, куда идут деньги со штрафов»
Леклер высказался о борьбе ФИА с нецензурными выражениями.
Пилот «Феррари» стал одним из тех, кто получил штраф в рамках недавно начатой ФИА кампании по борьбе с использованием ругани и нецензурных выражений на официальных мероприятиях.
Леклер, случайно позволивший себе ругательство на пресс-конференции, был оштрафован на 10000 евро.
По словам монегаска, он считает важным, чтобы подобная борьба за чистоту выражений не доходила до абсурдности. А также задался вопросом, на какие цели идут средства, которые ФИА получает в качестве штрафов.
«Мы достаточно взрослые и разумные люди, чтобы понимать, когда именно мы нарушаем правила. Когда речь идет о ситуациях на трассе, важно, чтобы стюарды, оценивая тот или иной инцидент, занимали беспристрастную позицию.
В то же время штрафовать на слова (нецензурные), которыми ты никому не навредишь и никого не оскорбишь, которые могут быть сказаны в горячке момента – это абсурд.
Мы просим лишь проявить чуть больше здравого смысла, а также хотелось бы больше прозрачности в отношении того, куда идут деньги со штрафов – до сих пор мы не получили никаких ответов на эти вопросы», – рассказал Леклер.
Ассоциация гонщиков Гран-при о штрафах за мат: «Призываем президента ФИА следить за собственными выражениями и обеспечить финансовую прозрачность»
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