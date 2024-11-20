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Запустился новый подкаст об автоспорте – Protest Motorsport. Первый выпуск – с нестыдными вопросами о мире гонок

Команда подкаста «Sila Права» открыла автоспортивный проект.

Юристы Илья Чичеров и Дарья Лукиенко в подкасте Protest Motorsport будут говорить о тонкостях автомобильного спорта. В первом выпуске с ними – юрист Юрий Зайцев, который задает базовые вопросы об устройстве гоночного мира.

Подкаст доступен на всех платформах.

Таймкоды премьерного выпуска:

2:50 – Стыдные вопросы про автоспорт – так мы познакомимся с гонками 

4:20 – Как устроен мир автоспорта?

5:50 – «Формула-1» подчиняется Международной автомобильной федерации?

7:05 – Кто такие промоутеры?

7:50 – Классы автомобилей: что это?

10:45 – С чего начинаются автогонки? Где зарождаются звезды «Ф-1»?

14:00 – Какие дисциплины остались?

15:20 – Кто участвует в автогонках?

17:20 – В чем специфика автоспорта?

19:10 – Что нужно для карьеры пилота?

21:00 – Для участия в автогонках нужна лицензия: какие бывают и чем отличаются?

23:10 – Откуда берутся машины для гонок?

26:35 – В чем концепция кузовных гонок?

29:30 – Как гоночные машины попадают в Россию? А таможенные пошлины есть?

32:10 – Действующие лица автогонок, кроме пилотов: кто они?

37:30 – В гонках тоже применяют читы. Какие?

38:50 – Кто принимает решение о бане?

39:50 – Решение судей можно обжаловать. Где?

43:05 – Возникают ли допинг-вопросы?

44:10 – Для чего в автоспорте нужны юристы?

48:10 – Как узнать все детали об автоспорте?

49:25 – Как будет развиваться проект?

Подкаст на ютубе, подкаст на всех других платформах

Опубликовано: Sports
logoФИА
logoФормула-1
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