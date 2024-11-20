Запустился новый подкаст об автоспорте – Protest Motorsport. Первый выпуск – с нестыдными вопросами о мире гонок
Юристы Илья Чичеров и Дарья Лукиенко в подкасте Protest Motorsport будут говорить о тонкостях автомобильного спорта. В первом выпуске с ними – юрист Юрий Зайцев, который задает базовые вопросы об устройстве гоночного мира.
Подкаст доступен на всех платформах.
Таймкоды премьерного выпуска:
2:50 – Стыдные вопросы про автоспорт – так мы познакомимся с гонками
4:20 – Как устроен мир автоспорта?
5:50 – «Формула-1» подчиняется Международной автомобильной федерации?
7:05 – Кто такие промоутеры?
7:50 – Классы автомобилей: что это?
10:45 – С чего начинаются автогонки? Где зарождаются звезды «Ф-1»?
14:00 – Какие дисциплины остались?
15:20 – Кто участвует в автогонках?
17:20 – В чем специфика автоспорта?
19:10 – Что нужно для карьеры пилота?
21:00 – Для участия в автогонках нужна лицензия: какие бывают и чем отличаются?
23:10 – Откуда берутся машины для гонок?
26:35 – В чем концепция кузовных гонок?
29:30 – Как гоночные машины попадают в Россию? А таможенные пошлины есть?
32:10 – Действующие лица автогонок, кроме пилотов: кто они?
37:30 – В гонках тоже применяют читы. Какие?
38:50 – Кто принимает решение о бане?
39:50 – Решение судей можно обжаловать. Где?
43:05 – Возникают ли допинг-вопросы?
44:10 – Для чего в автоспорте нужны юристы?
48:10 – Как узнать все детали об автоспорте?
49:25 – Как будет развиваться проект?
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