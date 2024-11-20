Йос Ферстаппен: «С таким количеством гонок пилоты в какой-то момент могут перестать получать от них удовольствие»

Йос Ферстаппен высказался о проблеме календаря «Ф-1».

Бывший пилот чемпионата и отец Макса Ферстаппена поддержал точку зрения сына, отметив наличие проблемы со слишком большим количеством Гран-при в календаре «Формулы-1».

«Я действительно замечаю, что с таким количеством гонок в сезоне некоторые пилоты, можно сказать, начинают чувствовать себя не в своей тарелке. И Макса это тоже касается. Причем он и сам всегда открыто говорил об этой проблеме. Думаю, что с таким количеством гонок пилоты в какой-то момент могут перестать получать удовольствие от гонок.

Раньше, когда я сам начинал гоняться, в сезоне было 16-17 Гран-при. Теперь же их 24 – и это заметно по всему и всем, в том числе по механикам, которые постоянно находятся в дороге. Максу же приходится проводить в разъездах еще больше времени – в перерывах между Гран-при ему еще нужно ездить на базу, чтобы работать на симуляторе, а еще у него есть обязательства участвовать в разных рекламных мероприятиях. Так что да, дома он бывает редко», – рассказал Ферстаппен-старший.

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