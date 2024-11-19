Дэвид Култхард: «У болельщика проблема с предубеждением, если он не признает, что Ферстаппен блестяще выступил в Бразилии»

Британский эксперт назвал предвзятыми тех, кто не признает гений Ферстаппена.

Бывший пилот «Формулы-1» Дэвид Култхард полагает, что не все болельщики способны объективно оценить выступление гонщика «Ред Булл » Макса Ферстаппена на победном Гран-при Сан-Паулу.

«Я просто фанат «Ф-1», у меня есть немного опыта в пилотаже. Я иногда выигрывал и часто проигрывал, а также наблюдал за блистательными пилотами, когда был в «Ф-1» и вне ее. Но меня поражает, что суждение болельщика о фактах может затуманиваться просто потому, что ему не нравится [Ферстаппен] как человек.

А факты в том, что это блестящий гонщик, он блистательно быстр. Да, он неоднозначный, но Сенна был неоднозначным, Михаэль [Шумахер ] был неоднозначным.

Даже не знаю, был ли когда-либо нескандальный и очень успешный пилот в «Формуле-1». Может, в 1960-х и 1970-х, когда в руках у гонщиков буквально находились их жизни. Но меня тогда не было там, так что не могу судить.

Его пилотаж в Бразилии стал уроком для всех остальных пилотов. Другой уровень. Если кто-то не может признать, что это было блестяще, у него проблема. Проблема с предубеждением, а это создает множество проблем в мире, верно?» – заявил Култхард.

Дэвид также поделился мыслями о главном сопернике Ферстаппена в 2024 году – гонщике «Макларена » Ландо Норрисе:

«Я считаю, что Ландо – блистательно быстрый пилот. Я знаю его с тех пор, как он был ребенком. Мне нравится Ландо, но он еще учится, как выступать с лидерами, которые определяют, что допустимо.

Михаэль был лучше меня, но, разумеется, он был конкурентом. Я пытался его опередить. В какие-то моменты мне казалось, что он переходит границы спортивной борьбы. Но, если судья сказал, что все в порядке, можно либо тратить энергию на жалобы, либо сказать: «Ладно, такие теперь правила. Давайте двигаться дальше с этим знанием».

Дэвид Култхард: «Ферстаппен – Конор Макгрегор, Норрис – невероятно талантливый боксер. Кто победит, если правил нет?»

Дэвид Култхард: «О предвзятости СМИ говорят, когда слышат похвалу в адрес не своего любимого гонщика»