Тимо Глок: «В мире есть много талантливых гонщиков, которые гораздо больше Стролла заслуживают выступать в «Ф-1»

Глок раскритиковал Ланса Стролла за выступление в Бразилии .

Бывший пилот «Формулы-1» считает, что канадец окончательно потерял мотивацию и не слишком хочет выступать в чемпионате.

Ланс Стролл не смог выступить на Гран-при Сан-Паулу, поскольку вылетел с трассы на установочном круге, после чего попытался вернуться на трек, но вместо этого застрял в гравии и сошел с дистанции.

«На мой взгляд, есть несколько вещей, которые кажутся мне неправильными. Ладно, ты потерял контроль над машиной по пути на стартовую решетку. Так бывает. Но затем он взял и вот так застрял в гравии! Да и в квалификации Стролл тоже сломал свою машину.

Еще меня сильно беспокоит то безразличие, с которым Стролл появляется перед камерами и микрофонами журналистов. Есть пара видео с его пресс-конференций, после которых я могу лишь покачать головой. От такого поведения гонщика лично я просто теряю дар речи. На мой взгляд, в мире есть множество талантливых гонщиков, которые гораздо больше заслуживают выступать в «Формуле-1», чем Стролл», – рассказал Глок .

Стролл вылетел с трассы на установочном круге перед началом Гран-при Сан-Паулу

Комментатор Ziggo Мол: «У Стролла интеллект мертвого яйца динозавра – он поехал прямо, #####, в гравийную ловушку. Не все в порядке с головой»