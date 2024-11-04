Льюис Хэмилтон о нестабильности работы болида: «Если найдете ответ на этот вопрос – я дам вам миллион долларов!»

Хэмилтон высказался о проблемах в последних гонках.

По словам пилота «Мерседеса», он не может найти ответ на вопрос о том, по каким причинам его машина работает настолько нестабильно и в зависимости от трассы в ее поведении проявляются разные проблемы. При этом на Гран-при Сан-Паулу болид Джорджа Расселла работал намного лучше.

Льюис отметил, что сейчас его не слишком волнует борьба с напарником и не лучшие выступления в гонках:

«Я просто сосредоточусь на чем-то другом. Я ведь не сражаюсь за титул, а значит для меня не имеет значения, на каком месте я закончу чемпионат. Меня не волнует, выше я окажусь Джорджа Расселла или ниже. Для меня нет никакой разницы. Сейчас я просто хочу удерживать свою машину подальше от стен, и, если у меня будет получаться добираться до финиша, стараться зарабатывать для команды очки.

Если в следующих гонках мне дадут машину, которая не будет так подпрыгивать, то тогда и результаты, я надеюсь, улучшатся. Но вообще я уже жду не дождусь Рождества».

Хэмилтон также пошутил в ответ на вопрос о том, есть ли у него объяснение подобной нестабильности поведения машины и тому, как разница скорость «Мерседеса » от одного Гран-при к другому:

«Это вы мне скажите. Вообще это вопрос на миллион долларов. Если найдете ответ на этот вопрос – я дам вам миллион долларов!»

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