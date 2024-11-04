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Норрис и Расселл получили денежные штрафы за нарушение после прерванного старта, Цуноду и Лоусона не наказали

Пилот «Макларена» Ландо Норрис сохранил шестую позицию по итогам Гран-при Сан-Паулу.

Норрису выписали денежный штраф в 5000 евро и предупреждение за то, что он отправился на дополнительный прогревочный круг, хотя сигналы светофора говорили о том, что гонщикам необходимо оставаться на решетке. В какой-то момент дирекция гонки посчитала разумным объявить всем командам о дополнительном прогревочном круге.

Стюарды также вызвали Джорджа Расселла из «Мерседеса», который получил такой же штраф.

Гонщики «РБ» Юки Цунода и Лиам Лоусон избежали наказания за то же нарушение. Судьи посчитали, что пилоты реагировали на действия Ландо и Джорджа.

Гран-при Сан-Паулу-2024. Ферстаппен выиграл гонку с 17-го места, Окон – 2-й, Гасли – 3-й, Норрис – 6-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт ФИА
Гран-при Бразилии
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