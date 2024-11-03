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Йос Ферстаппен о победе сына: «Макс показал всем этим британским журналистам, бывшим гонщикам и комментаторам, что он действительно лучший»

Йос Ферстаппен высказался о победе сына на Гран-при Сан-Паулу.

Бывший пилот «Формулы-1» считает, что Макс, сумев победить после старта с 17-й позиции, сумел максимально достойно ответить всем своим критикам из Великобритании, которые пытаются оказывать давление на лидера чемпионата, поддерживая своего соотечественника Ландо Норриса.

«Макс показал, что он действительно лучший. Показал это всем этим британским журналистам, бывшим гонщикам и комментаторам. Как мне кажется, сегодня Макс продемонстрировал просто невероятное, безумное выступление.

Мы с ним вместе через многое прошли, но сегодняшнее выступление и правда было для него одним из лучших в карьере.

Ситуация в чемпионате радует. Будем надеяться на лучшее. Хотя случиться может вообще все, что угодно, ситуация может очень быстро измениться. Впереди еще три Гран-при. Теперь можно немного отдохнуть, но ситуация и правда выглядит неплохо», – рассказал Ферстаппен-старший.

Величие Ферстаппена в обгонах: посмотрите, что он сделал с соперниками под дождем в Бразилии

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: GP Blog
Гран-при Бразилии
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logoМакс Ферстаппен
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