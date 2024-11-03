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Оскар Пиастри: «В целом «Макларену» не хватало темпа, чтобы прорваться вперед»

Пиастри остался разочарован выступлением на Гран-при Сан-Паулу.

Пилот «Макларена» не смог побороться за место на подиуме, а также получил 10-секундный штраф за столкновение с Лиамом Лоусоном. В результате Оскар закончил заезд на 8-й позиции.

«Да, я заслужил штраф. Я недостаточно поравнялся с машиной соперника и в итоге зацепил его заднее левое колесо. Это моя вина. Что поделать – один из тех дней, когда многое идет не так. И мне в целом не хватало темпа, чтобы прорываться вперед.

Не уверен, что темп нашего болида сегодня в дождевых условиях в принципе был хорошим. Не знаю, может быть, дело было в не лучшей стартовой позиции. Но и в гонке мы мало что могли сделать – что я, что Ландо. Просто тяжелый день. Неудача в квалификации – это моя вина. При этом у нас были некоторые проблемы с машиной, которые, я надеюсь, мы сможем решить к следующему Гран-при», – рассказал Пиастри.

Что случилось на Гран-при в Бразилии: как Ферстаппен выиграл с 17-го в дождевой бойне?! Как провалился Норрис?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
Гран-при Бразилии
logoМакларен
logoФормула-1
logoОскар Пиастри
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