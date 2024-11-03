Гельмут Марко прогнозирует отмену воскресной гонки в Бразилии: «Квалификация проводилась в очень плохих погодных условиях – было пять аварий»

Марко ожидает отмену Гран-при Сан-Паулу.

Советник «Ред Булл » считает, что квалификация проходила в очень тяжелых условиях, результатом чего стало сразу пять аварий.

По мнению Марко, с учетом того, что ко времени проведения гонки условия должны ухудшиться, он бы не стал исключать перенос Гран-при на понедельник или его отмену.

«В квалификации было пять аварий, некоторые из них были весьма серьезными. Я не знаю, было ли это решение [вообще проводить квалификацию] правильным, но теперь уже все равно ничего не изменишь.

И теперь посмотрим, что мы вообще сможем сделать в текущей ситуации. Но квалификация проводилась в очень плохих погодных условиях», – рассказал Марко .

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