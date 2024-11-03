Гельмут Марко прогнозирует отмену воскресной гонки в Бразилии: «Квалификация проводилась в очень плохих погодных условиях – было пять аварий»
Марко ожидает отмену Гран-при Сан-Паулу.
Советник «Ред Булл» считает, что квалификация проходила в очень тяжелых условиях, результатом чего стало сразу пять аварий.
По мнению Марко, с учетом того, что ко времени проведения гонки условия должны ухудшиться, он бы не стал исключать перенос Гран-при на понедельник или его отмену.
«В квалификации было пять аварий, некоторые из них были весьма серьезными. Я не знаю, было ли это решение [вообще проводить квалификацию] правильным, но теперь уже все равно ничего не изменишь.
И теперь посмотрим, что мы вообще сможем сделать в текущей ситуации. Но квалификация проводилась в очень плохих погодных условиях», – рассказал Марко.
Хаос в бразильской квале «Ф-1»: поул у Норриса, 5 аварий, Ферстаппен вне топ-10
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости