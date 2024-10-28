«Ред Булл» не будет оспаривать штрафы Ферстаппена в Мексике

Руководитель «Ред Булл » Кристиан Хорнер сообщил, что команда не попытается обжаловать штрафы Макса Ферстаппена .

На Гран-при Мехико трехкратный чемпион «Формулы-1» получил два десятисекундных наказания за действия в борьбе с пилотом «Макларена » Ландо Норрисом .

«Мы не станем запрашивать право на пересмотр.

Вот главная проблема: как бороться в будущем? Не уверен, что пилоты это понимают или что они понимают некоторые аспекты – ты просто можешь просунуть носовой обтекатель, чтобы оказаться первым на апексе, отпустить тормоза, сохранить скорость и сказать: «Я впереди в этот момент», пусть даже ты бы не смог совершить обгон», – отметил Кристиан.

Хорнер пришел с телеметрией на пресс-конференцию: «Норрис в борьбе с Ферстаппеном на 15 км/ч быстрее, чем на лучшем круге, и не попадал в поворот»

Ферстаппен все-таки наездил на штраф (даже на два): снова вывез Норриса за пределы трассы!