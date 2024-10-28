«Ред Булл» не будет оспаривать штрафы Ферстаппена в Мексике
Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер сообщил, что команда не попытается обжаловать штрафы Макса Ферстаппена.
На Гран-при Мехико трехкратный чемпион «Формулы-1» получил два десятисекундных наказания за действия в борьбе с пилотом «Макларена» Ландо Норрисом.
«Мы не станем запрашивать право на пересмотр.
Вот главная проблема: как бороться в будущем? Не уверен, что пилоты это понимают или что они понимают некоторые аспекты – ты просто можешь просунуть носовой обтекатель, чтобы оказаться первым на апексе, отпустить тормоза, сохранить скорость и сказать: «Я впереди в этот момент», пусть даже ты бы не смог совершить обгон», – отметил Кристиан.
Хорнер пришел с телеметрией на пресс-конференцию: «Норрис в борьбе с Ферстаппеном на 15 км/ч быстрее, чем на лучшем круге, и не попадал в поворот»
Ферстаппен все-таки наездил на штраф (даже на два): снова вывез Норриса за пределы трассы!
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