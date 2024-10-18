Макс Ферстаппен о причинах штрафа за мат: «В пятилетнем возрасте я ни разу в жизни не посмотрел ни одной пресс-конференции»
Ферстаппен по-прежнему не согласен со штрафом за мат на пресс-конференции.
Инцидент произошел в рамках гоночного уик-энда в Сингапуре. И Ферстаппен, после того как был оштрафован, решил в знак протеста отвечать на все вопросы односложно, а нормально общаться с журналистами уже в неформальной обстановке в паддоке.
Теперь же пилот «Ред Булл» ответил на заявления Джонни Херберта, который был одним из стюардов на Гран-при Сингапура и принимал решение о том, чтобы Макс получил штраф в виде обязательства выполнения определенных общественных работ на благо ФИА.
Объясняя решения стюардов, Херберт отметил, что он не хотел бы, чтобы его пятилетний ребенок слышал ругать во время просмотра пресс-конференций.
«Таков мир, в котором мы живем. Порой все происходит именно так. Но мне кажется, что в данном конкретном случае подобные решения выносить было совсем не обязательно.
Я всегда открыт для диалога. Но со своей стороны я могу сказать, что прямо сейчас не мне нужно этот разговор инициировать. Я просто живу своей жизнью, для меня ничего не меняется.
Конечно, я отлично понимаю, что не стоит использовать ругательства в определенном контексте – но это в большей степени относится к оскорблениям кого-то.
А потом мы слышим комментарии от Джонни Херберта про то, что они не хотят, чтобы подобные вещи видели и слышали дети. Ну, когда мне было пять лет, я ни разу в жизни не посмотрел ни одной пресс-конференции.
В школах же используются выражения и похуже – дети растут в окружении друг друга, порой в тебе проявляется бунтарский дух, и ты можешь начать ругаться. Такова жизнь», – рассказал Ферстаппен.
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