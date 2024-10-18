Оскар Пиастри о системе изменения дорожного просвета: «Это не раздвижение границ возможного, а их нарушение»

Пиастри высказался о ситуации вокруг спорной конструкции «Ред Булл».

Речь идет о возможности незаметного изменения дорожного просвета между квалификацией и гонкой путем регулирования положение пластины под днищем (T-tray) из кокпита.

После того, как ФИА выпустила директиву, запрещающую использование подобных систем, в «Ред Булл» сделали заявление, что в конструкции болида действительно присутствует такое приспособление, однако команда им никогда не пользовалась ввиду его блокировки из-за особенностей сборки.

«Очевидно, что все команды стремятся расширять границы возможного, стараясь находить новые решения в рамках технического регламента. Это делают все – и это то, что делает «Формулу-1» собой.

Но в данном случае, судя по всему, из того что мне говорили, речь идет не о раздвижении границ возможного, а об их нарушении.

Я не знаю, о какой машине идет речь [Пиастри давал интервью до того, как стало понятно, что речь идет о «Ред Булл»]. Но если такая система используется – речь в данном случае явно не идет о раздвижении границ возможного. Это уже не «серые зоны» регламента, а «черные», – рассказал Пиастри .

«Ред Булл» оказался командой, попавшей под подозрения в незаметном изменении дорожного просвета между квалификацией и гонкой (RN365)