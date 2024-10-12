Мартин Брандл: «Нужно запретить синие флаги. Гонщики отскакивают в сторону как школьники от больших ребят в быстрых болидах»
Комментатор и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл рассказал о нелюбимом пункте спортивного регламента.
«Считаю, нужно запретить синие флаги. Как мне кажется, гонщики утратили способность работать в трафике, как было в нашем случае – мне это нравилось! А теперь все отскакивают в сторону как школьники от больших ребят в быстрых болидах.
Но проблема в том, что с сегодняшней аэродинамикой ты можешь и не обогнать круговых. Так что ситуация несколько поменялась, однако я полагаю, что этот навык утрачен.
В остальном правила довольно хорошо настроены, если честно. Это касается и машин: есть проверки, за безопасностью и соответствием правилам хорошо следят.
Думаю, длительность гонок подходящая. Пожалуй, я бы немного сократил Гран-при Сингапура, как это сделано в Монако. Гонка в Монако – 260 км. Я бы, наверное, сократил Сингапур до 280 км.
Я никогда не видел «Формулу-1» столь популярной. Поэтому сказал бы так: не чини то, что не сломано», – заявил Мартин.
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