Мусорные способы завершения великих карьер в «Ф-1» – они превзошли Риккардо вялыми докатами

Довольно мрачный Гран-при Сингапура для Даниэля Риккардо − далеко не единственное разочаровывающее завершение великолепной карьеры в «Формуле-1».

Австралийцу выдали рискованную тактику, она не сработала, он ехал последним и его сперва заставили пропустить напарника, а затем в конце вернули в хвост, чтобы помешать сопернику «Ред Булл» получить бонусное очко за быстрейший круг – хоть и отметить финал карьеры №3 хоть каким-то славным достижением. The Race собрал десять случаев, когда гонщик, считавшийся в свое время одним из лучших в «Ф-1», уходил на схожем миноре – оставив впечатление плана «ну и докатился же»!

В список не вошли те великие гонщики, чья карьера или жизнь оборвалась до, во время или вскоре после финальной гонки.

Дэвид Култхард на Гран-при Бразилии 2008 года

Специальная белая ливрея «Ред Булл» от Wings for Life? Есть. Редкая (в те времена) камера на шлеме? Есть. Трасса, на которой вы уже побеждали? Есть.

Все было похоже на классическое прощание, но 246-й и последний старт Дэвида Култхарда в «Формуле-1» продлился всего один поворот, после чего его красивый белый «Ред Булл» уничтожили двумя ударами пилоты «Уильямса» Нико Росберг и Кадзуки Накадзима.

Росберг подрезал Култхарда сзади в связках имени Сенны и отправи л в разворот, возвращение из которого вскоре стало невозможным благодаря удару беспомощного Накадзимы.

Это означало, что 13-кратный победитель Гран-при больше не сыграет никакой роли в одной из величайших решающих гонок «Формулы-1» всех времен. Он на два часа раньше, чем ожидалось, превратился из пилота в зрителя.

Дженсон Баттон на Гран-при Монако 2017 года

Освободив место в «Макларене» для Стоффеля Вандорна, чемпион 2009 года Дженсон Баттон поспешил не называть свой уход в конце 2016 года полноценным окончанием карьеры. И он остался верен слову – вернувшись в через шесть гонок после начала сезона 2017 года, чтобы подменить Фернандо Алонсо, укатившего в США на дебют в «500 милях Индианаполиса».

«Макларен» переживал последний год неудачного союза с «Хондой», а большие проблемы с надежностью означали, что Баттону грозил штраф в 15 позиций на старте. Это фактически гарантировало старт с последнего места на трассе, где практически невозможно обгонять.

Однако это не помешало Баттону показать, что он ничуть не потерял скорость на одном круге в квалификации – Дженс протащил болид в Q3. Баттон провел 57 из 58 кругов на последнем месте, прежде чем попытка улучшить позицию в «Портье» пошла не по плану.

Дженсон пытался обойти «Заубер» Паскаля Верляйна по внутренней траектории, но обнаружил, что калитка закрыта. В результате соперник перевернулся на бок и ударился о барьеры. Оба гонщика остались живы, но штраф в три места на решетке за неуклюжий инцидент, который Баттон никогда не отбудет, стал не лучшим способом завершить карьеру гонщика. Кстати, условное наказание до сих пор не списано и ждет потенциального возвращения чемпиона 2009-го!

Эмерсон Фиттипальди на Гран-при США 1980 года

Эмерсон Фиттипальди имел потенциал стать больше, чем двукратным чемпионом «Формулы-1», но соверщил самый глупый в истории переход в другую команду.

Фиттипальди стал первым в чемпионате 1972 года с «Лотусом» и 1974 года в «Макларене», а в следующем заняд второе место после Ники Лауды и неожиданно ушел в команду брата Уиолсона «Коперсукар»,

За пять лет в ней он взял всего два подиума, а в конце 1980 года ушел из «Формулы-1». В последней гонке Эмерсон проехал всего 15 кругов, после чего у него возникли проблемы с подвеской – предельно четкая финализация отрезка в семейном коллективе.

Только затем Фиттипальди добился большого успеха в прообразе современного «Индикара» CART (ближайшая к «Ф-1» в те годы серия США), выиграв 23 гонки, завоевав титул в 1989 году и навязал Найджелу Мэнселлу серьезную конкуренцию, когда тот в 1993 году перебрался за океан.

Дэймон Хилл на Гран-при Японии 1999 года

Дэймон Хилл еще до начала своего второго сезона в «Джордане» в 1999 году знал, что это будет последний год в «Формуле-1». Но затем последовала неожиданно трудная борьба за то, чтобы закончить его на своих условиях.

Пересидев Ральфа Шумахера и принеся «Джордану» первую победу в 1998 году, Хилл неожиданно обнаружил, что играет вторую скрипку в команде после Хайнца-Харальда Френтцена, в то же время борясь с ослабевающей любовью к «Формуле-1».

В конце июня прошла несчастная дождевая гонка во Франции, в которой Френтцен победил, а Хилл сошел из-за проблем с электрикой. В тот момент британец осознал, что хочет уйти из «Ф-1», а этав в Великобритании должен был стать последним Гран-при.

По иронии судьбы, босс команды Эдди Джордан пытался заменить Хилла уже перед Гран-при Великобритании, но в результате переговоров руководство согласилось оставить Дэймона до конца года, несмотря на его желание закончить карьеру после заеда на «Сильверстоуне».

«Я оказался в каком-то кошмаре, когда я хотел немедленно бросить все, но не мог из-за страха перед финансовыми последствиями,− объяснил ту ситуацию Хилл в автобиографии 2016 года. − К тому времени все, что имело значение, − я выжил, смог позаботиться о своей семье и не причинил им того же, что мне пришлось пережить из-за гибели отца».

Все это испытание стало для Хилла тяжелым ударом. На протяжении всего остатка сезона он страдал от панических атак и добровольно объявил о сходе во время последней гонки в «Формуле-1». Это случилось на 32 круга раньше времени на завершающем сезон Гран-при Японии: «Я достиг максимума, который мог выдержать в этом опасном виде спорта».

Вполне понятный − особенно с учетом ретроспективы − преднамеренный сход на «Сузуке» был не столько разочаровывающим концом, сколько несправедливо медленным и болезненным движением к нему.

Кими Райкконен на Гран-при Абу-Даби 2021 года

Кими Райкконен смог доказать, что все еще достоин места на стартовой решетке «Формулы-1» после того, как «Феррари» заменила его Шарлем Леклером. За три года совместной работы в «Альфа Ромео» финн фактически завершил карьеру Антонио Джовинацци в «Ф-1» – при этом отпуская комментарии в стиле «гоняюсь, потому что могу, для меня это хобби, почему нет? Пока не надоест».

К 2021 году они были в равных условиях, в начале сезоне Джовинацци выглядел лучше, но к последним Гран-при Райкконен благодаря своем мастерству набрал больше очков.

В финале сезона в Абу-Даби Джовинацци был на шесть десятых секунды быстрее в квалификации, чем Райкконен, который вылетел еще в Q1.

Гонка проходила нормально: он шел на 18-м месте, отставая от Джовинацци всего на несколько секунд, но отказ тормозов отправил Кими в заграждение на шикане в связке 6-7 поворотов. Райкконену удалось вернуть «Альфа Ромео» в гараж, но проблема была нерешаемой. Так завершилась блестящая карьера финна в «Ф-1».

Жак Вильнев на Гран-при Германии 2006 года

Большая часть карьеры Жака Вильнева после чемпионского сезона 1997 года оказалась разочарованием, но в его прощании с «Формулой-1 было что-то особенно огорчающее.

Вильнев заключил двухлетнее соглашение с «Заубером» на 2005-06 годы еще до того, как начал неудачное выступление за «Рено» в трех гонках конца сезона 2004-го.

В 2005 году он не особо превзошел менее опытного партнера по команде Фелипе Массу, и когда «БМВ» завершила поглощение команды в 2006 году, стало ясно, что Вильнев, подписавший контракт до их прихода – кандидат на выход. В команде уже был Ник Хайдфельд, а третий пилот Роберт Кубица ждал своего часа.

Хотя результаты Вильнева в 2006 году были далеко не катастрофическими − он набрал четыре очка против шести у Хайдфельда и переквалифицировал его со счетом 7:5, − «БМВ» была не прочь проверить Кубицу.

После того как канадец повредил свою машину в аварии в последнем повороте в Германии, на Гран-при Венгрии компания намеревалась на время его убрать. По результатам «Хунгароринга» в БМВ» планировали решить, кто будет заканчивать сезон.

Не впечатленный Вильнев не собирался ждать, пока выяснится, кто победит в перестрелке за место, и сразу же расстался с командой. Авария в Германии, когда он пытался оправиться от столкновения на первом круге, поставила разочаровывающую точку в карьере в «Формуле-1», пик которой пришелся на второй год.

Ники Лауда на Гран-при Австралии 1985 года

Ники Лауда позаботился о том, чтобы его карьера в «Формуле-1» не закончилась после его демарша на Гран-при Канады, прямо посреди сезона 1979 года. Тогда он решил, что не может ездить на ненадежном «Брэбэме» в таком опасном виде спорта. Через два года австриец вернулся в «Ф-1», став гонщиком «Макларена».

На третий год возвращения он стал трехкратным чемпионом, опередив в 1984 году на пол-очка партнера по команде Алена Проста.

Следующий год был гораздо менее успешным − и особенно менее надежным: Лауда сходил в 10 гонках из 14-ти, в которых участвовал, пропустив две из-за травмы запястья. Но он победил в «Зандворте», а пять Гран-при спустя в финале сезона в Аделаиде казалось, что Лауда получит лебединую песню мечты.

Он квалифицировался на 16-м месте, но в результате энергичной борьбы и проблем, возникших у многих лидеров, после обгона Айртона Сенны за 25 кругов до финиша Лауда вышел в лидеры. Но победе не суждено было случиться: из-за проблем с тормозами «Макларен» Лауды врезался в стену и сошел с дистанции, что стало продолжением проблем с надежностью, которые помешали Ники провести лучший, чем он рассчитывал, последний сезон в «Формуле-1».

Хуан-Пабло Монтойя на Гран-при США 2006 года

За две гонки до ухода Вильнева «Формула-1» потеряла еще одного победителя Гран-при − Хуан-Пабло Монтойя в США расстался с «Маклареном».

Иногда об этом вспоминают как о возмездии за то, что Монтойя спровоцировал аварию в Индианаполисе, в результате которой четыре машины, включая его самого и его партнера по команде «Макларен» Кими Райкконена, были уничтожены на месте. Однако на тот момент Монтойя уже подписал контракт в NASCAFR на 2007 год, и босс «Макларена» Рон Деннис предложил ему поторопиться.

Союз «Макларена» и Монтойи на бумаге был аппетитной перспективой и, как показали три победы гонщика в 2005 году, невероятно мощной при лучших проявлениях. Но когда команда сдала с болидом MP4-21, который противоречил упрямому стилю вождения Монтойи, партнерство было обречено на крах.

Жаль только, что это произошло после худшего первого круга Монтойи в «Формуле-1», а не после одного из его настоящих (но редких) максимумов 2006 года, таких как третье место на треке в Имоле после знаменитой гонки-реванша Михаэля Шумахера и Фернандо Алонсо.

Карлос Ройтеманн на Гран-при Бразилии 1982 года

Карлос Ройтеманн отказался закончить карьеру после сезона 1981 года, когда он проиграл борьбу за титул, и продолжил выступать за «Уильямс». Его партнер по команде Алан Джонс, в отличие от аргентинца, ушел на пенсию, как оказалось, временно: он все-таки вернулся в «Хаас», где провалился, но хорошо заработал.

Но, несмотря на уверенное второе место в первой гонке сезона в ЮАР, Ройтеманн окончательно ушел из «Формулы-1» после того, как его «Уильямс» и «Рено» Рене Арну врезались в заграждение на Гран-при Бразилии.

Существует множество теорий о том, почему Ройтеманн действительно ушел, − от страха за свое место в британской команде в условиях надвигающейся Фолклендской войны до растущего разочарования в гонках после того, как он проиграл в борьбе за титул в 1981 году.

Какова бы ни была истинная причина, напарник по команде «Уильямс» Кеке Росберг выиграл титул, к которому Ройтеманн был так близок за год до этого.

Найджел Мэнселл на Гран-при Испании 1995 года

Во второй половине карьеры у Найджела Мэнселла было много очевидных моментов для прощания с «Формулой-1», а в его последней гонке не было ни одного из его фирменных героических поступков.

На 1995 год как «Уильямс» выбрал Дэвида Култхарда, и Мэнселл в итоге перешел к давним соперникам из «Макларена». Но была одна небольшая проблема: он набрал в весе и не помещался в кокпит. Из-за этого Мэнселл пропустил первые две гонки, пока команда дорабатывала машину.

Вряд ли это стоило того, чтобы ждать, поскольку на треке Имолы и Барселоне он пережил пару неудачных уик-эндов, последний из которых закончился на 47 кругов раньше, когда Мэнселл вывел из игры работающий «Макларен», поскольку чувствовал, что «машина неуправляема».

В своей автобиографии 2015 года он продолжил: «Наблюдать за Дэймоном [Хиллом] и Дэвидом Култхардом за рулем «Уильямса» в 1995 году было тяжело, потому что моя машина даже не подходила мне по размеру. Она была невероятно неудобной, очень неконкурентоспособной».

Мэнселл решил уйти из «Макларена» и «Формулы-1», сославшись на разочарование: «Я чувствовал, справедливо или нет, что весь мир лежит на моих плечах. Я чувствовал, что некоторые люди забирают у меня деньги и не оказывают никакой поддержки».

Оригинал: The Race

Фото: East News /AFP PHOTO ANTONIO SCORZA ANTONIO SCORZA / AFP, ANDREJ ISAKOVIC / AFP, DPPI / DPPI via AFP; Gettyimages /Hoch Zwei/Corbis Sport, Andreas Rentz, Vladimir Rys, Clive Rose, Pascal Rondeau; imago sportfotodienst/Global Look Press