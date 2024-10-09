Отмар Сафнауэр: «У «Альпин» был контракт с Пиастри, который так и не подписали»

Сафнауэр рассказал о причинах ухода Пиастри в «Макларен ».

Бывший руководитель «Альпин» отметил, что никак не мог повлиять на ситуацию, а ошибка с контрактом Оскара Пиастри была допущена из-за некомпетентности некоторых сотрудников.

Сафнауэр проработал в «Альпин » полтора года, после чего покинул компанию.

«У меня не было контроля над всей командой. Например, отдел кадров мне не подчинялся, связующим звеном был французский офис. То же самое и с финансовым отделом. Мне не подчинялся отдел по коммуникациям, как и коммерческий отдел, маркетинг. И я понимал, что это само по себе создает проблемы.

И я вообще не имел никакого отношения к тому, что контракт с Оскаром Пиастри не был корректно оформлен. Эта ошибка была допущена еще в ноябре, а я приступил к работе в марте.

Получилось так, что контракт с Пиастри должны были подписать в ноябре. Но этого не случилось. Они не смогли правильно подать все необходимые документы и в итоге не подписали соглашение.

С Пиастри был подписан контракт после того, как он ушел из «Формулы-2» – по его условиям у «Альпин» была опция сделать Оскара пилотом «Альпин» в «Формуле-1». Но этой опцией так и не воспользовались. По условиям, ей можно было воспользоваться в течение двух недель в ноябре, но сделано это не было.

При этом, хотя сам контракт в итоге так и не был подписан, мы все равно выполнили те условия, которые обязаны были сделать для Оскара. Это немаловажно. В соглашении речь шла о проведении тестов за рулем болида двухлетней давности в 5000 км. Это стоило команде больших денег, и мы эти условия выполнили.

Мы сделали абсолютно все по условиям того самого контракта, который на самом деле так и не был подписан. При этом, по английским законам, обратись мы в английский суд – мы могли бы выиграть. Потому что хоть контракт формально и не был подписан, мы его условия выполнили.

В итоге, после проигрыша дела, команда выпустила пресс-релиз, на который было помещено мое изображение. Притом, что я был вообще ни при чем, меня ведь там даже не было. К тому же, отдел по связям с общественностью мне не подчинялся, так что эти люди [руководство «Альпин» на тот момент] посчитали, что будет удачным решением свалить вину за собственную некомпетентность на меня, поместив на пресс-релиз мою фотографию.

При этом женщина, поместившая фотографию в пресс-релиз, Люси Гейнон, работала со мной еще в «Форс-Индии». Так что я пришел к Люси и сказал: «Люси, я знаю, что ты бы этого не сделала». На что она ответила: «Так и есть, извините приказали так поступить». Эта история показала, что в руководстве «Альпин» есть люди, недостойные доверия, которые хотели меня подставить», – рассказал Сафнауэр.

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