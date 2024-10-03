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Оскар Пиастри: «Получил ценный опыт в «Альпин», но предпочел бы гоняться сразу после «Ф-2»

Пиастри рассказал о годе без гонок после титула «Ф-2».

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри сообщил, что хотел бы выступать в 2022 году, а не накапливать опыт, наблюдая изнутри за работой «Альпин».

Пиастри стал чемпионом «Формулы-3» в 2020 году, «Формулы-2» – в 2021-м, после чего сезон был резервным гонщиком «Альпин».

«Было бы лучше гоняться. Нет среды, которая позволила бы готовиться лучше. Когда я был тест-пилотом, то в основном узнавал о мире «Формулы-1» вне кокпита – больше, чем я ожидал. Я понял, как быстро можно попасть под колеса, но узнал и полезные вещи – о том, как готовиться к гонкам психологически.

Я присутствовал на всех брифингах в «Альпин». Я видел, что даже психологический настрой несравним с младшими сериями. Это совершенно другая среда в плане развития болида. Впитать все это без давления – безусловно, ценно. Но, если бы я выбирал сегодня, то предпочел бы гоняться сразу после «Формулы-2», – заявил австралиец.

Оскар также отметил различия между чемпионатами, касающиеся опыта:

«В молодежных сериях ты борешься с людьми более или менее твоего возраста, так что у всех примерно одинаковый опыт. В «Формуле-2» у кого-то может быть на сезон больше опыта, у кого-то – на два.

В «Формуле-1» все совершенно по-другому. Когда я присоединился к «Макларену», Ландо [Норрис] уже проводил пятый сезон. А он один из самых молодых гонщиков на решетке. Но ты также соревнуешься с людьми вроде Фернандо [Алонсо], чья карьера длиннее всей моей жизни. Понадобилось время, чтобы осознать, насколько значимым является такой опыт. Если говорить про технологии, особенно это касается шин. Совершенно другое измерение, если сравнивать с «Формулой-2».

Нужно время, чтобы научиться извлекать [из покрышек] максимум, сохранять их на дистанции. Это также сильно связано с опытом. Нет коротких путей – нужно выступать, чтобы накапливать понимание. И так легко ошибиться. Случались гонки, когда в конце мне приходилось говорить себе, что я не справился и необходимо понять, где просчет».

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Auto Motor und Sport
logoМакларен
logoФернандо Алонсо
logoФормула-1
logoФормула-3
logoФормула-2
logoЛандо Норрис
logoОскар Пиастри
logoАльпин
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