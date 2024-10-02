Макс Ферстаппен о возможном уходе: «Формула-1» продолжит существовать и без меня, не вижу проблемы»

Ферстаппен допустил уход из «Формулы-1».

Пилот «Ред Булл » недавно был оштрафован за нецензурную лексику на пресс-конференции перед Гран-при Сингапура. В ФИА ужесточили борьбу с использованием нецензурных выражений участниками гонок под своей эгидой.

Данная политика сильно не нравится многим участникам и Ферстаппен признал, что если в будущем ситуация не изменится в лучшую сторону, он всерьез задумается об уходе из гонок.

«Ну, я пока не знаю, насколько серьезно в ФИА будут в дальнейшем относиться к таким вещам. Тем не менее, в моем случае, как я думаю, в какой-то момент я могу понять, что с меня хватит всего этого.

Посмотрим, что случится в будущем. Хотя, как я уже говорил раньше, гонки вообще и «Формула-1 » в частности продолжит существовать и без меня. И для себя я не вижу в этом проблемы. Я смотрю на ситуацию именно так», – рассказал Ферстаппен.

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