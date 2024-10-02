  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • В «Мерседесе» опровергли заявления Хорнера о переходе более 200 сотрудников в «Ред Булл»
0

В «Мерседесе» опровергли заявления Хорнера о переходе более 200 сотрудников в «Ред Булл»

«Ред Булл» переманил у «Мерседеса» меньше ста сотрудников.

В одном из недавних интервью руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер, комментируя ситуацию с уходов из команды Эдриана Ньюи и Джонатана Уитли, заявил, что в «Ред Булл» не видят в этом очень большой проблемы и успешно компенсируют это тем, что переманивают инженеров из других команд.

В частности Хорнер отметил, что после решения самостоятельно разрабатывать двигатели к сезону-2026, в «Ред Булл» успели переманить из «Мерседеса» около 200 сотрудников.

Журналисты GPBlog обратились за комментариями в команду «Мерседес», где отметили, что Хорнер несколько преувеличивает масштабы ситуации.

Согласно заявлению представителя «Мерседеса», за последние пять лет из немецкой команды в «Ред Булл» ушло менее 50 человек.

«На самом деле речь идет о двухзначном числе сотрудников, причем их число невелико. При этом некоторые из этих сотрудников уже вернулись в «Мерседес», – заявил представитель немецкой команды.

Кристиан Хорнер об уходе Ньюи и Уитли: «Мы же не кричим о том, что «Ред Булл» переманил более 200 сотрудников из «Мерседеса»

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Gp Blog
logoКристиан Хорнер
logoРед Булл
logoФормула-1
logoМерседес
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Шарль Леклер о Ньюи: «Его решение не стало разочарованием, ведь нельзя сказать, что «Феррари» не пыталась его заполучить»
5сегодня, 08:15
Гюнтер Штайнер: «Кто раздражал больше, Хорнер или Вольфф? Кристиан – слишком много драмы»
11вчера, 16:45
Дэймон Хилл: «У Норриса есть необходимые качества для титула, Пиастри еще учится»
5вчера, 16:19
Гельмут Марко: «Шумахер точно заслужил возвращение в «Ф-1», с Миком несправедливо обошелся Штайнер, суперзвезда Netflix»
20вчера, 14:35
Фелипе Масса об иске по поводу титула Хэмилтона-2008: «Это очень дорого. Надеюсь, все скоро закончится»
12вчера, 13:45
Фернандо Алонсо: «Мне больше нравилось быть футбольным вратарем, чем гоняться в 8-10 лет. Я не выбирал карьеру пилота»
8вчера, 13:05
Шарль Леклер: «Лучше иметь в напарниках сильнейшего гонщика, чем второго номера. Мне везло с этим»
14вчера, 12:13
Хорнер допустил замену Переса на Лоусона: «6 Гран-при – идеальная возможность посмотреть на выступления Лиама»
10вчера, 11:10
Фернандо Алонсо: «3-й титул «Ф-1» в ближайшие 2-3 года – единственный приоритет»
12вчера, 10:13
Йос Ферстаппен об уходе специалистов из «Ред Булл»: «Вот о чем я предупреждал. Хорнер всегда это замалчивает»
17вчера, 09:50
Ко всем новостям
Последние новости
5 октября пройдет финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-При Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
вчера, 13:25Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 5 и 6 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
вчера, 12:45Фото
Дамир Идиятулин выиграл «ВТБ Финал Гран-При Российской Дрифт Серии»
23 сентября, 12:51Фото
14 и 15 сентября прошел финальный этап LEMARC чемпионата и Первенства России по мотокроссу сезона 2024 года на автодроме «Игора Драйв»
17 сентября, 14:01Фото
Финальный этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на треке «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге 21 и 22 сентября
16 сентября, 15:16Фото
Где смотреть Гран-при Сингапура-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
416 сентября, 13:15
8 сентября прошел четвертый этап Российской серии гонок на выносливость на автодроме Moscow Raceway
10 сентября, 13:56Фото
Артем Шабанов досрочно стал чемпионом Гран-При Российской Дрифт Серии 2024
9 сентября, 12:59Фото
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 сентября, 07:10
Александр Мезенцев выиграл Кубок Санкт-Петербурга по дрифту 2024
3 сентября, 11:17Фото