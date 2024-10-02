В «Мерседесе» опровергли заявления Хорнера о переходе более 200 сотрудников в «Ред Булл»

«Ред Булл» переманил у «Мерседеса» меньше ста сотрудников.

В одном из недавних интервью руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер, комментируя ситуацию с уходов из команды Эдриана Ньюи и Джонатана Уитли, заявил, что в «Ред Булл» не видят в этом очень большой проблемы и успешно компенсируют это тем, что переманивают инженеров из других команд.

В частности Хорнер отметил, что после решения самостоятельно разрабатывать двигатели к сезону-2026, в «Ред Булл» успели переманить из «Мерседеса» около 200 сотрудников.

Журналисты GPBlog обратились за комментариями в команду «Мерседес», где отметили, что Хорнер несколько преувеличивает масштабы ситуации.

Согласно заявлению представителя «Мерседеса», за последние пять лет из немецкой команды в «Ред Булл» ушло менее 50 человек.

«На самом деле речь идет о двухзначном числе сотрудников, причем их число невелико. При этом некоторые из этих сотрудников уже вернулись в «Мерседес», – заявил представитель немецкой команды.

Кристиан Хорнер об уходе Ньюи и Уитли: «Мы же не кричим о том, что «Ред Булл» переманил более 200 сотрудников из «Мерседеса»