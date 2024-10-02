В «Мерседесе» опровергли заявления Хорнера о переходе более 200 сотрудников в «Ред Булл»
«Ред Булл» переманил у «Мерседеса» меньше ста сотрудников.
В одном из недавних интервью руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер, комментируя ситуацию с уходов из команды Эдриана Ньюи и Джонатана Уитли, заявил, что в «Ред Булл» не видят в этом очень большой проблемы и успешно компенсируют это тем, что переманивают инженеров из других команд.
В частности Хорнер отметил, что после решения самостоятельно разрабатывать двигатели к сезону-2026, в «Ред Булл» успели переманить из «Мерседеса» около 200 сотрудников.
Журналисты GPBlog обратились за комментариями в команду «Мерседес», где отметили, что Хорнер несколько преувеличивает масштабы ситуации.
Согласно заявлению представителя «Мерседеса», за последние пять лет из немецкой команды в «Ред Булл» ушло менее 50 человек.
«На самом деле речь идет о двухзначном числе сотрудников, причем их число невелико. При этом некоторые из этих сотрудников уже вернулись в «Мерседес», – заявил представитель немецкой команды.
Кристиан Хорнер об уходе Ньюи и Уитли: «Мы же не кричим о том, что «Ред Булл» переманил более 200 сотрудников из «Мерседеса»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий