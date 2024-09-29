Карлос Сайнс о неудаче в двух последних гонках: «Буду сохранять оптимистичный настрой»
Пилот «Феррари» согласился, что команда выступила ниже своих возможностей на этапах в Баку и Сингапуре – на трассах, который на бумаге очень хорошо подходили болиду Скудерии.
При этом Сайнс надеется улучшить результаты в шести оставшихся Гран-при и завершить свои выступления за «Феррари» на высокой ноте.
«Да, я считаю, что в целом пару последних гонок в некоторой степени можно назвать упущенными возможностями. И да, я не слишком доволен тем, как сложились два последних гоночных уик-энда.
В то же время никогда не знаешь, что ждет тебя за следующим поворотом. Возможно, мы будем приятно удивлены тем, как выступим на этапах в Остине, Мехико, Лас-Вегасе, да и остальных трассах.
Так что я буду сохранять оптимистичный настрой. В этом очень длинном сезоне осталось шесть Гран-при, я продолжу работать над улучшением своих слабых сторон и постараюсь улучшить свои позиции в оставшихся гонках», – рассказал Сайнс.
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