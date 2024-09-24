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  • Нико Росберг о борьбе Ферстаппена с ФИА: «Сосредоточенность на выступлениях снижается, но если кто-то может на это отвлекаться, то Макс»
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Нико Росберг о борьбе Ферстаппена с ФИА: «Сосредоточенность на выступлениях снижается, но если кто-то может на это отвлекаться, то Макс»

Росберг рассказал о влиянии противостояния с ФИА на Ферстаппена.

Чемпион «Формулы-1» 2016 года Нико Росберг прокомментировал мнение коллеги по Sky Sports Мартина Брандла, который посчитал протест Макса Ферстаппена из-за наказания за мат пустой тратой энергии.

На Гран-при Сингапура ФИА выписала пилоту «Ред Булл» штраф в виде общественных работ.

«Полностью согласен. Но Макс очень силен психологически, если кто-то может себе такое позволить, то Макс.

Я на месте Макса точно не вовлекался бы в эту тему. Я бы просто продолжал заниматься своим делом, выполнил требования и постарался сохранить любую частичку энергии до конца сезона, чтобы как можно лучше выступать на трассе и забрать титул.

Запустилась такая динамика: все журналисты задают вопросы, пятое-десятое, и это в конечном счете сильно снижает сосредоточенность на выступлениях. Неидеальная ситуация, но, как я уже сказал, Макс очень силен психологически. Если кто-то может на это отвлекаться, то он», – заявил эксперт.

Мартин Брандл: «В битве за мат Ферстаппен впустую тратит энергию»

Великий бунт Ферстаппена против штрафа за мат на сессии «Ф-1»: ответ обезоружил регулятора

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
logoФИА
logoРед Булл
logoНико Росберг
Гран-при Сингапура
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
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