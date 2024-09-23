  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
4

Мартин Брандл: «В битве за мат Ферстаппен впустую тратит энергию»

Борьба Ферстаппена с ФИА не увеличивает шансы Макса на титул, полагает Брандл.

Эксперт и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл оценил протест лидера «Ред Булл» Макса Ферстаппена против наказания со стороны ФИА за мат.

«Не уверен, почему Макс позволяет себе отвлекаться и втягиваться в битву за мат с ФИА. Энергия тратится впустую, это ничего ему не дает, но он все равно фактически не отвечал на вопросы на пресс-конференции после гонки.

Пилоты – не дети, я это принимаю, и мы знаем, что иногда они будут ругаться, чтобы радиосообщения не транслировались. И, конечно, также они станут говорить: «Не пускайте в эфир наши радиопереговоры, если вам не нравятся выражения». Может, это уличная лексика, однако они представляют себя, свои семьи, свою страну, свою команду, глобальных спонсоров, саму «Ф-1» и вещателей по всему миру.

Они являются иконами, чемпионами, лидерами мнений и должны думать об ответственности, которая сопутствует данной привилегии, особенно с учетом того, что гонки смотрит такое количество молодых фанатов. Никто не хочет покушаться на энергию, эмоции или свободу слова, однако можно обойтись без неоправданной ругани не в пылу борьбы», – написал комментатор после Гран-при Сингапура.

Великий бунт Ферстаппена против штрафа за мат на сессии «Ф-1»: ответ обезоружил регулятора

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
logoФИА
logoРед Булл
Гран-при Сингапура
logoМартин Брандл
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Питер Уиндзор: «Ферстаппен, в отличие от Норриса, никогда не привозил секунду с круга на старте гонки»
336 минут назад
Франко Колапинто: «Нужно не повторять ошибки. Опоздав с пит-стопом на один круг потеряли место в очковой зоне»
3сегодня, 12:59
Фредерик Вассер: «Феррари» привезет обновления болида на этап в Остине – полагаю, они будут последними в этом году»
1сегодня, 12:49
Шарль Леклер: «Феррари» хватало темпа, чтобы финишировать впереди Расселла. Насчет Норриса и Ферстаппена я не уверен»
1сегодня, 12:28
Оскар Пиастри: «3-е место – максимум. Ферстаппен был уже в 20 секундах, когда я опередил болиды «Мерседеса»
сегодня, 12:26
Алекс Албон: «Колипинто не за что критиковать, мне не повезло оказаться не на той стороне трассы»
сегодня, 11:42
Джордж Расселл: «Мерседес» и «Макларен» находятся в разных лигах»
1сегодня, 11:20
Кристиан Хорнер: «Норрис – везучий засранец»
11сегодня, 10:51
Кристиан Хорнер: «Риккардо платят бонус за лучший круг, каждая команда независима»
11сегодня, 10:18
Макс Ферстаппен о лучшем круге: «Риккардо может попросить о чем угодно на Рождество. О Даниэле будут помнить как об отличном гонщике и человеке»
12сегодня, 09:52
Ко всем новостям
Последние новости
Дамир Идиятулин выиграл «ВТБ Финал Гран-При Российской Дрифт Серии»
сегодня, 12:51Фото
14 и 15 сентября прошел финальный этап LEMARC чемпионата и Первенства России по мотокроссу сезона 2024 года на автодроме «Игора Драйв»
17 сентября, 14:01Фото
Финальный этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на треке «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге 21 и 22 сентября
16 сентября, 15:16Фото
Где смотреть Гран-при Сингапура-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
416 сентября, 13:15
8 сентября прошел четвертый этап Российской серии гонок на выносливость на автодроме Moscow Raceway
10 сентября, 13:56Фото
Артем Шабанов досрочно стал чемпионом Гран-При Российской Дрифт Серии 2024
9 сентября, 12:59Фото
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 сентября, 07:10
Александр Мезенцев выиграл Кубок Санкт-Петербурга по дрифту 2024
3 сентября, 11:17Фото
Шестой этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на треке «Красное Кольцо» в Красноярске 7 и 8 сентября
2 сентября, 13:29Фото
8 сентября состоится четвертый этап Российской серии гонок на выносливость REC – Гран При Авторадио на автодроме Moscow Raceway
29 августа, 14:27Фото