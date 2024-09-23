Мартин Брандл: «В битве за мат Ферстаппен впустую тратит энергию»

Борьба Ферстаппена с ФИА не увеличивает шансы Макса на титул, полагает Брандл.

Эксперт и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл оценил протест лидера «Ред Булл » Макса Ферстаппена против наказания со стороны ФИА за мат.

«Не уверен, почему Макс позволяет себе отвлекаться и втягиваться в битву за мат с ФИА. Энергия тратится впустую, это ничего ему не дает, но он все равно фактически не отвечал на вопросы на пресс-конференции после гонки.

Пилоты – не дети, я это принимаю, и мы знаем, что иногда они будут ругаться, чтобы радиосообщения не транслировались. И, конечно, также они станут говорить: «Не пускайте в эфир наши радиопереговоры, если вам не нравятся выражения». Может, это уличная лексика, однако они представляют себя, свои семьи, свою страну, свою команду, глобальных спонсоров, саму «Ф-1» и вещателей по всему миру.

Они являются иконами, чемпионами, лидерами мнений и должны думать об ответственности, которая сопутствует данной привилегии, особенно с учетом того, что гонки смотрит такое количество молодых фанатов. Никто не хочет покушаться на энергию, эмоции или свободу слова, однако можно обойтись без неоправданной ругани не в пылу борьбы», – написал комментатор после Гран-при Сингапура .

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