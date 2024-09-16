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Пиастри, Леклер и Алонсо – лучшие гонщики Гран-при Азербайджана по версии The Race, Ферстаппен, Хэмилтон и Сайнс не попали в топ-10

Пиастри признали лучшим в Баку болельщики и журналисты.

Издание The Race поделилось рейтингом пилотов «Формулы-1» по итогам Гран-при Азербайджана.

Эксперт Эдд Стро традиционно расположил спортсменов от лучшего к худшему с учетом всего уик-энда.

Первую строчку занял победитель гонки и пилот дня по версии фанатов Оскар Пиастри. В топ-3 помимо гонщика «Макларена» попали его соперник по заезду Шарль Леклер из «Феррари» и лидер «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.

Еще один представитель «Макларена» Ландо Норрис уступил коллеге из «Уильямса» Алексу Албону в рейтинге и стал пятым, проведший свой второй Гран-при Франко Колапинто («Уильямс») расположился на шестой строчке, а лидер сезона Макс Ферстаппен проиграл напарнику по «Ред Булл» Серхио Пересу и оказался лишь 12-м. Еще ниже портал расположил пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона и гонщика «Феррари» Карлоса Сайнса.

Рейтинг гонщиков «Формулы-1» на Гран-при Азербайджана (The Race)

1. Оскар Пиастри («Макларен»)

2. Шарль Леклер («Феррари»)

3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

4. Алекс Албон («Уильямс»)

5. Ландо Норрис («Макларен»)

6. Франко Колапинто («Уильямс»)

7. Пьер Гасли («Альпин»)

8. Серхио Перес («Ред Булл»)

9. Джордж Расселл («Мерседес»)

10. Оливер Бермэн («Хаас»)

11. Чжоу Гуаньюй («Заубер»)

12. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

13. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

14. Карлос Сайнс («Феррари»)

15. Эстебан Окон («Альпин»)

16. Валттери Боттас («Заубер»)

17. Даниэль Риккардо («РБ»)

18. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

19. Юки Цунода («РБ»)

20. Нико Хюлькенберг («Хаас»)

Оскар Пиастри был признан гонщиком дня по итогам Гран-при Азербайджана

Выдающийся Пиастри: смело атаковал Леклера в Баку, защитил лидерство и легко оторвался на финише!

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: The Race
logoФеррари
logoМакларен
logoФернандо Алонсо
logoЛьюис Хэмилтон
logoЗаубер
logoРед Булл
logoУильямс
logoНико Хюлькенберг
logoКарлос Сайнс
logoФормула-1
logoМерседес
logoВалттери Боттас
logoСерхио Перес
logoАстон Мартин
logoДаниэль Риккардо
logoЭстебан Окон
logoПьер Гасли
logoХаас
Гран-при Азербайджана
logoМакс Ферстаппен
logoЧжоу Гуаньюй
logoШарль Леклер
logoЛанс Стролл
logoДжордж Расселл
logoАлександр Албон
logoЛандо Норрис
logoЮки Цунода
logoОскар Пиастри
logoАльпин
logoОливер Бермэн
logoРБ
Франко Колапинто
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