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  • Мартин Брандл: «Ньюи – человек, которого хочешь видеть в своем составе в 2026-м»
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Мартин Брандл: «Ньюи – человек, которого хочешь видеть в своем составе в 2026-м»

Брандл отметил значимость перехода Ньюи в «Астон Мартин».

Эксперт и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл прокомментировал ожидаемое объявление о контракте между конструктором «Ред Булл» Эдрианом Ньюи и «Астон Мартин».

«Он был вовлечен в создание многочисленных шасси, выигрывавших титулы, в нашем бизнесе его знают, можно сказать, как гения, он в некотором смысле приносит с собой успех.

Если приглашаешь Эдриана, это должно сопровождаться передачей определенного количества ресурсов и контроля, чтобы выжать все из его навыков.

Кроме того, впереди сезон-2026, который сам Эдриан описывал как самое большое разовое изменение в истории «Формулы-1» – одновременно меняются как шасси и аэродинамика, так и моторы. Он тот человек, которого ты хочешь видеть в своем составе в этот момент», – заявил Мартин.

Ньюи будет зарабатывать до $39 миллионов в год в «Астон Мартин», контракт – на 5 лет (BBC)

В «Феррари» отказались от приглашения Ньюи из-за нежелания переплачивать (Motorsport)

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
возможные переходы
logoЭдриан Ньюи
logoРед Булл
logoМартин Брандл
logoФормула-1
регламент
logoАстон Мартин
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