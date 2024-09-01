Льюис Хэмилтон об Антонелли в «Мерседесе»: «Сюрреалистичное ощущение. Каждая гонка будет эмоциональной»
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, что почувствовал, когда объявили о контракте между его командой и гонщиком «Формулы-2» Андреа Кими Антонелли.
Семикратный чемпион «Формулы-1» перейдет в «Феррари» в 2025 году, 18-летний итальянец займет его кокпит.
«Я знал об этом уже сто лет, но утром – я знал, что объявят этим утром – безусловно, проснулся с сюрреалистичным ощущением. Просто официально объявили о моем месте, которое я занимал так долго.
Довольно эмоциональный момент. Но я очень рад за Кими и за эту команду. Я знаю, что Кими будет выступать прекрасно. Он отличный парень, у него хорошая семья и светлая голова на плечах. Он очень талантлив. Он будет пилотировать прекрасно, и я очень рад за него.
Я очень люблю свою команду, мы через что только не прошли. Так что каждая гонка будет эмоциональной, ведь все они станут последними вместе на конкретной трассе, и каждый этап будет все ближе и ближе к финальному. Безусловно, будет тяжело.
Сейчас я сосредоточен на том, чтобы выполнить свою работу для команды как можно лучше и финишировать на высокой ноте. Мне надо что-то сделать с квалификациями. Гоночный темп у меня отличный, нужно просто понять, как вернуться к прежней версии себя», – отметил Льюис в субботу на Гран-при Италии.
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Льюис Хэмилтон после 6-го места: «Я в ярости – мог взять поул. «Мерседес» заслуживает лучшего и, может, получит это с Антонелли»
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