Льюис Хэмилтон об Антонелли в «Мерседесе»: «Сюрреалистичное ощущение. Каждая гонка будет эмоциональной»

Хэмилтон признался, что эмоционально воспринял приход Антонелли в «Мерседес»

Пилот «Мерседеса » Льюис Хэмилтон рассказал, что почувствовал, когда объявили о контракте между его командой и гонщиком «Формулы-2» Андреа Кими Антонелли .

Семикратный чемпион «Формулы-1» перейдет в «Феррари » в 2025 году, 18-летний итальянец займет его кокпит.

«Я знал об этом уже сто лет, но утром – я знал, что объявят этим утром – безусловно, проснулся с сюрреалистичным ощущением. Просто официально объявили о моем месте, которое я занимал так долго.

Довольно эмоциональный момент. Но я очень рад за Кими и за эту команду. Я знаю, что Кими будет выступать прекрасно. Он отличный парень, у него хорошая семья и светлая голова на плечах. Он очень талантлив. Он будет пилотировать прекрасно, и я очень рад за него.

Я очень люблю свою команду, мы через что только не прошли. Так что каждая гонка будет эмоциональной, ведь все они станут последними вместе на конкретной трассе, и каждый этап будет все ближе и ближе к финальному. Безусловно, будет тяжело.

Сейчас я сосредоточен на том, чтобы выполнить свою работу для команды как можно лучше и финишировать на высокой ноте. Мне надо что-то сделать с квалификациями. Гоночный темп у меня отличный, нужно просто понять, как вернуться к прежней версии себя», – отметил Льюис в субботу на Гран-при Италии .

«Мерседес» подтвердил мегасменщика Хэмилтона! 18 лет и разбитый болид на домашнем ГП

Льюис Хэмилтон после 6-го места: «Я в ярости – мог взять поул. «Мерседес» заслуживает лучшего и, может, получит это с Антонелли»