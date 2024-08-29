Экс-пилот «Ф-1» Зурер: «Я бы дал Шумахеру еще один шанс»

Зурер высказался о шансах Мика Шумахера вернуться в «Ф-1».

Бывший пилот чемпионата считает, что «Ауди» стоит подумать над приглашением немца, поскольку его мотивация будет намного выше, чем у того же Валттери Боттаса .

«Шансов у Шумахера все меньше и меньше. Остается только место в «Ауди ». И мне кажется, что прежде чем давать новый шанс Боттасу, у которого нет мотивации для борьбы в конце пелотона, они могли бы дать шанс Мику.

Когда Мик выступал в «Ф-1», я довольно жестко его критиковал. Но я делал это в том числе потому, что считал, что он никак не может реализовать свой талант. Ведь я считаю его очень талантливым гонщиком. Ведь он быстр, что доказал еще в «Формуле-2». А еще он очень хорош при обгонах. Так что в этом парне определенно что-то есть.

Но по тем или иным причинам он не сумел показать этого в «Формуле-1». Особенно плохо он смотрелся на фоне Кевина Магнуссена – не думаю, что в тех условиях у него была возможность раскрыть свой потенциал. Я бы дал ему еще один шанс», – рассказал Зурер.

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