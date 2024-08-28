Гельмут Марко: «Вольфф не был бы хорошим руководителем, если бы не пытался заполучить Ферстаппена»

Советник «Ред Булл» уверен, что Ферстаппен останется в команде.

По словам Марко, он не удивлен попытками Вольффа переманить Макса Ферстаппена в «Мерседес », при этом, возможно, пользуясь поддержкой отца гонщика «Ред Булл»:

«Ну, он не был бы хорошим руководителем команды, если бы не попытался заполучить Макса. Думаю, каждая топ-команда хотела бы заполучить Макса.

Ну и разумеется, Тото Вольфф раздул из этого целую историю. А Йосу Ферстаппену, с другой стороны, как мне кажется, Тото нравится больше Кристиана Хорнера ».

Марко прокомментировал гипотетическую возможность разрыва Максом контракта с «Ред Булл »:

«В контрактах есть различные опции, завязанные на результаты. В данный момент Макс сосредоточен на победе в чемпионате. А мы должны смотреть вперед. К тому же, в 2026 году ожидается смена регламента.

И в данный момент никто не знает, у кого будет конкурентоспособный двигатель. Мы, разумеется, хорошо помним то, что случилось в 2014 году – когда внезапно оказалось, что двигатель, которым мы пользуемся, уступает конкурентам 50 л.с. или даже больше, им при этом не слишком надежен. Так что да, на самом деле никто не знает, что случится. Поэтому нужно смотреть по сторонам и изучать ситуацию.

Тем не менее, в данный момент все предельно ясно – Макс будет выступать за нас в следующем сезоне. И мы должны предоставить ему машину, за рулем которой он сможет побеждать. И тогда все эти слухи исчезнут сами собой».

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