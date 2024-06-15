Чжоу Гуаньюй: «Роль резервного пилота «Ф-1» – не вариант в данный момент»

Чжоу рассчитывает продолжить карьеру в основе «Ф-1».

Пилот « » сообщил, что пока не рассматривает роль резервного гонщика одной из команд «Формулы-1».

Контракт Чжоу с «Заубером» истекает в конце года. Китайский спортсмен считается одним из претендентов на место в «Альпин».

«Я не хочу быть резервным пилотом, не хочу пропускать сезон. На данной стадии моей карьеры, полагаю, будет сложно вернуться в «Формулу-1» после года простоя. Когда ты не гоняешься на таком высоком уровне, болиды меняются, и необходимо адаптироваться.

Мои варианты, конечно, заключаются в том, чтобы найти место на следующий сезон. Роль резервного пилота – не вариант в данный момент.

Если придется, то посмотрим. Но в данный момент я стараюсь не думать в таком направлении. В средней группе есть несколько кокпитов, и все еще ничего не ясно, любой может их занять. Увидим. Надеюсь, мы воспользуемся шансом», – отметил Чжоу.

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