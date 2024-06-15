Валттери Боттас: «Заубер» / «Ауди» остается вариантом, но я не могу слишком долго ждать»

Теги Заубер Ауди Нико Хюлькенберг Формула-1 Валттери Боттас Хаас Авто

Боттас допустил продление контракта с «Заубером».

Пилот «Заубера» Валттери Боттас сообщил, что у него есть шансы заключить новую сделку со своей командой, которая с сезона-2026 будет выступать как «Ауди».

В 2025-м в швейцарский коллектив перейдет Нико Хюлькенберг из «Хааса», контракт Боттаса истекает в конце 2024 года.

«Мне кажется, что в данный момент команда настроена на серьезные перемены. Это касается и состава гонщиков. Таково мое понимание ситуации. Но команда готова долго ждать, а я не могу затягивать вопрос бесконечно.

Так что, безусловно, эта команда остается вариантом, но не думаю, что я могу слишком долго ждать. Поэтому я хочу ускорить процесс.

Но, конечно, в последние 12 месяцев я говорил, что хочу быть частью проекта, хотя в последнее время все затихло. И я хочу разобраться в ситуации, а также делать свою работу», – сказал Боттас.

Валттери вновь заявил, что продолжит работать в «Формуле-1»:

«Я убежден, что получу место. Но, разумеется, в нашем спорте ничего не гарантировано, и ты не можешь быть на 100 процентов уверенным, пока не подписал контракт.

По крайней мере я не переживаю, исходя из своего видения ситуации на данный момент. Хотя, конечно, предстоит интересная неделя или две, это точно».

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