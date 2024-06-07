Макс Ферстаппен о плохой работе болида «Ред Булл» на поребриках: «Это не та проблема, от которой можно избавиться за одну-две недели»

Теги Гран-при Монако Гран-при Канады Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Ферстаппен высказался о проблемных местах болида «Ред Булл».

Действующий чемпион «Формулы-1» признал, что у машины австрийской конюшни есть трудности с эффективностью езды по поребрикам и неровным участкам трассы.

По словам Ферстаппена, «Ред Булл» нужно сосредоточиться на решении данной проблемы, что позволит заметно улучшить время прохождения круга.

«Я бы не назвал это [выступление в Монако] провалом. Мы знали, что с учетом текущих ограничений нашей машины в отношении езды по неровностям и поребрикам, эта трасса не очень хорошо нам подойдет.

Эта проблема преследует нас довольно давно, так что в этом нет ничего нового. Но да, когда соперники догоняют нас, эти проблемы становятся более заметны.

Мы знаем, что должны прибавлять. После Гран-при Монако у нас была очень конструктивная неделя – мы тщательно изучили все детали на предмет того, почему все сложилось не в нашу пользу.

Нужно просто продолжать работать, шаг за шагом двигаться вперед, стараясь решить задачу. Но это не та проблема, от которой можно избавиться за одну-две недели. Но у нас хотя бы есть четкое направление для дальнейшей работы, и я уверен, что если мы даже не полностью решим эту проблему, а хотя бы немного улучшим ситуацию, то мы сразу сможем заметно прибавить в скорости прохождения круга.

Сейчас наша машина не «поглощает» поребрики и неровности так, как должна, если сравнивать с нашими конкурентами. И это то, над чем нам нужно работать, потому что если вы будете постоянно подпрыгивать на поребриках и кочках, машина будет постоянно терять сцепление с трассой, ведь колеса будут просто находиться в воздухе. Именно на этом мы теряли много времени в Монако», – рассказал Ферстаппен.

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