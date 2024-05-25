Карлос Сайнс: «Победа Леклера на Гран-при Монако будет приоритетом «Феррари»

Теги Гран-при Монако Феррари Макларен Карлос Сайнс Формула-1 Шарль Леклер Оскар Пиастри Авто

Сайнс прокомментировал третье место в квалификации в Монте-Карло.

Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс высказался после квалификации к Гран-при Монако, которую он завершил третьим, уступив напарнику Шарлю Леклеру и пилоту «Макларена» Оскару Пиастри.

«Для меня это улучшение. Я весь уик-энд испытывал проблемы с уверенностью и ощущениями в болиде, так что в целом третье место – шаг вперед.

Я не совсем доволен, ведь хотелось сражаться за поул. Но правда заключается в том, что Шарль выступил выдающимся образом.

Машина весь уик-энд потрясающая, и ему удалось извлечь максимум – я за него рад», – заявил испанец.

Карлос также поделился мыслями о воскресном заезде:

«Я выглядел очень сильно на длинных отрезках. По какой-то причине у меня возникали трудности на коротких отрезках. Я уверен, что завтра темп будет хорошим.

Все дело в положении на трассе, и в квалификации мы получили не такую отличную позицию. Это Монако. Случится может все, и мы сделаем все возможное. Победа Шарля будет приоритетом».

Гран-при Монако-2024. Леклер выиграл квалификацию, Пиастри – 2-й, Сайнс – 3-й, Ферстаппен – 6-й

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4 комментария
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Посадите в болид сайнца магу и Шарль точно выиграет
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А завтра проверим будет ли Федя делать второй Сингапур, чтобы Сайнс создавал отрыв Леклеру, или это другое?
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Давай Карлито , будь завтра командным игроком, содействуй победе напарника.
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Ответ Scorpio
А завтра проверим будет ли Федя делать второй Сингапур, чтобы Сайнс создавал отрыв Леклеру, или это другое?
Оскар с этой задачей справится самостоятельно.
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