Джордж Расселл: «Нужно постараться попасть в топ-5»

Рассел остался доволен пятничными практиками перед .

Пилот « » рассказал, что был удовлетворен темпом болида, и что единственной проблемой стала неожиданная тряски машины на торможениях по ходу тренировки на длинной дистанции.

«Как только я дотрагивался до тормозов, все вокруг начинало трястись. Я не знаю, в чем было дело. Я делал все, что только мог, чтобы удержать руль, вцепился в него как горилла. Но его продолжало трясти.

На такой трассе как эта, где тебе требуется уверенность в себе, чтобы атаковать, подобные вещи сильно мешают. Так что мы решили, что будет лучше прервать длинный отрезок и вернуться в боксы, чтобы проанализировать происходящее.

В целом машина сегодня работала неплохо. В первой практике мы были третьими, затем второе время показал Льюис. Очевидно, что машина работает хорошо. Но Шарль Леклер был очень далеко впереди. Мы знаем, как быстро все может измениться, но сегодня была одна из лучших пятниц, вне всяких сомнений.

Ощущения от машины были лучшими за все время, что я выступаю в Монако. Так что поводов для позитива у нас много. Цель на квалификацию? Постараться попасть в топ-5. Хотя, все очень быстро меняется, так что могут быть и сюрпризы», – рассказал .

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