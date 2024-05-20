Тото Вольфф: «Наша машина демонстрировала очень хороший темп либо в скоростных секциях, либо в медленных, но никогда в обоих случаях»

Вольфф уверен в способности « » улучшить машину в этом сезоне.

Исполнительный директор немецкой команды отметил, что у «Мерседеса» есть почти все необходимые данные, чтобы устранить слабые стороны болида и добиться повышения эффективности его работы:

«Думаю, мы еще никогда не видели настолько четких признаков нестабильности, как в нескольких последних гонках – когда наша машина демонстрировала очень высокий темп либо на скоростных секциях, либо на низких скоростях, но никогда в обоих случаях. И мы можем постепенно начать устранять эту проблему.

Я не знаю, сколько раз я уже использовал выражение стабильная платформа – но я действительно считаю, что стабильная платформа необходима для развития машины, когда вы точно понимаете, в каком направлении должны двигаться.

В тех областях, где, по вашему мнению, вы можете добиться наилучших результатов. Мы же в последние годы двигались зигзагами и бывали случаи, когда мы шли по ложному следу. Но я думаю, что у нас существовала фундаментальная проблема [которую в «Мерседесе» не замечали до настоящего момента], которую мы не могли обнаружить, хотя должны были – и именно поэтому сейчас мы в большей степени уверены в перспективах команды».

также отметил, что «Мерседесу» удалось подобрать правильный вариант аэродинамической конфигурации и архитектуры болида, чтобы сократить отставание от «Ред Булл»:

«Да, это так. Основа болида стала более традиционной – в смысле того, где именно мы хотим получить больше прижимной силы, а за счет чего мы будем генерировать аэродинамическую эффективность болида. Мы хорошо понимаем, в каком направлении должны развиваться – и в сравнении с двумя предыдущими сезонами это дает команде преимущество».

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