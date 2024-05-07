Правила борьбы в «Ф-1» и других сериях должны стать более четкими в 2025 году (Autosport)

Теги ФИА Формула-1 регламент Авто

ФИА разрабатывает улучшенные указания для пилотов.

В ближайшем будущем должны появиться более четкие правила для пилотов «Формулы-1» и других гоночных категории. По информации Autosport, ФИА завершает работу над документом, где будут более подробные пояснения по поводу поведения гонщиков на трассе. В указаниях будут затронуты вопросы обгонов, оборонительных маневров и нарушений пределов трека.

Федерация уже обсудила ситуацию с заинтересованными сторонами – в частности, с Ассоциацией гонщиков Гран-при.

Предполагается, что указания включат в Международный спортивный кодекс в начале 2025 года. Они будут применяться как в «Ф-1», так и во всех остальных сериях под эгидой ФИА.

Фернандо Алонсо: «Национальность играет роль при судействе. Поговорю с ФИА – надо защитить испанских гонщиков»

Магнуссену осталось набрать 2 штрафных балла до дисквалификации на Гран-при. Первые очки «сгорят» в марте 2025-го

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Обгонять только на прямых. Обороняться запрещено дабы не создавать аварийных ситуаций
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий