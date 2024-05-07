Правила борьбы в «Ф-1» и других сериях должны стать более четкими в 2025 году (Autosport)

ФИА разрабатывает улучшенные указания для пилотов.

В ближайшем будущем должны появиться более четкие правила для пилотов «Формулы-1» и других гоночных категории. По информации Autosport, ФИА завершает работу над документом, где будут более подробные пояснения по поводу поведения гонщиков на трассе. В указаниях будут затронуты вопросы обгонов, оборонительных маневров и нарушений пределов трека.

Федерация уже обсудила ситуацию с заинтересованными сторонами – в частности, с Ассоциацией гонщиков Гран-при.

Предполагается, что указания включат в Международный спортивный кодекс в начале 2025 года. Они будут применяться как в «Ф-1», так и во всех остальных сериях под эгидой ФИА.

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