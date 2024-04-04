Серхио Перес о штрафе Алонсо: «Мы не видим последовательности принятия решений. Нам нужен постоянный состав стюардов»

Перес призвал ФИА создать постоянный состав стюардов Гран-при.

По словам пилота « », наибольшей проблемой судейства в «Формуле-1» является постоянная смена состава стюардов на гонках. И в случае с и Джорджем Расселлом стюарды могут выписать штраф, а в следующей гонке, в примерно аналогичной ситуации, уже другие судьи могут принять совершенно другое решение.

«На мой взгляд, в данном случае (со стороны Алонсо) был перебор. И я бы сказал, что совершать такой маневр было совсем не обязательно.

Но больше всего я опасаюсь того, что какой-то инцидент может возникнуть либо в этот, либо в следующий гоночный уик-энд – и никто ничего не сделает. Вот, чего я больше всего опасаюсь. Потому что мы не видим последовательности в применении штрафных санкций.

Например, во время уик-энда в Джидде произошел инцидент с блокировкой на скорости 300 км/ч, сразу две машины – Бермэна и , – и никакого штрафа. Я заблокировал Хюлькенберга, он потерял 0,1 секунды, на следующем круге проехал быстрее, а меня оштрафовали потерей трех позиций на старте.

Так что я думаю, что главной темой для обсуждения должна быть стабильность и последовательность принятия решений. Если вы штрафуете за такие инциденты – штрафуйте каждый уик-энд. Потому что гонщикам очень обидно и неприятно, когда ты выкладываешься на максимуме, а потом видишь такую непоследовательность».

безоговорочно поддержал идею создания постоянного состава стюардов:

«Да, безусловно. Нам нужен либо постоянный состав стюардов, либо больше каналов связи с . И ситуация должна улучшаться с каждой гонкой. Потому что дальше так, как было, например, в последний уик-энд, продолжаться не может.

Еще раз, я заблокировал Хюлькенберга, он потерял 0,1 секунды, но проехал быстрее на следующем круге – то есть ущерб был минимальным. А потом возникает ситуация с Боттасом на скорости 300 км/ч, с двумя машинами в очень неподходящем и опасном месте трассы – и никаких штрафов. Ситуацию нужно улучшать.

Сейчас создается ощущение отсутствия связи между гоночными уик-эндами. Каждый раз при смене состава стюардов возникает отсутствие преемственности, последовательности решений – например, на дистанции последних десяти Гран-при. Вот, о чем я говорю».

«Мерседес» улетел в стену из-за Алонсо. Вердикт – жесткий штраф, хотя прямой вины Фернандо нет и он все отрицает!