«Уильямс» выступит на Гран-при Японии двумя болидами
Этап на «Сузуке» команда «Уильямс» проведет двумя машинами.
Ранее, по ходу гоночного уик-энда в Австралии, Алекс Албон попал в аварию и его шасси оказалось невозможно восстановить на месте.
Из-за того, что запасного шасси в Мельбурне у «Уильямса» не было, команде пришлось принять решение отдать единственный оставшийся в целости болид Албону, а менее опытного Логана Сарджента снять с гонки.
На предстоящем Гран-при Японии у «Уильямса» вновь не будет запасного шасси – поскольку команда просто не успела его построить. Тем не менее, инженерам удалось восстановить шасси, поврежденное в аварии Албона, и предстоящий гоночный уик-энд на «Сузуке» команда «Уильямс» начнет двумя машинами.
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Ну и да, в зачете прошлого года они выше РБ, Хаас и Альфы. В этом и Альпин могутт подвинуть.А при британке Клэр, с Кубицей и Сироткиным, это была команда чисто из Формулы2.