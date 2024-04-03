«Уильямс» выступит на Гран-при Японии двумя болидами

Этап на «Сузуке» команда «Уильямс» проведет двумя машинами.

Ранее, по ходу гоночного уик-энда в , попал в аварию и его шасси оказалось невозможно восстановить на месте.

Из-за того, что запасного шасси в Мельбурне у «Уильямса» не было, команде пришлось принять решение отдать единственный оставшийся в целости болид Албону, а менее опытного снять с гонки.

На предстоящем у «Уильямса» вновь не будет запасного шасси – поскольку команда просто не успела его построить. Тем не менее, инженерам удалось восстановить шасси, поврежденное в аварии Албона, и предстоящий гоночный уик-энд на «Сузуке» команда « » начнет двумя машинами.

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