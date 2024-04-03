«Уильямс» выступит на Гран-при Японии двумя болидами

Теги Гран-при Японии Гран-при Австралии Уильямс Формула-1 Александр Албон Логан Сарджент Авто

Этап на «Сузуке» команда «Уильямс» проведет двумя машинами.

Ранее, по ходу гоночного уик-энда в Австралии, Алекс Албон попал в аварию и его шасси оказалось невозможно восстановить на месте.

Из-за того, что запасного шасси в Мельбурне у «Уильямса» не было, команде пришлось принять решение отдать единственный оставшийся в целости болид Албону, а менее опытного Логана Сарджента снять с гонки.

На предстоящем Гран-при Японии у «Уильямса» вновь не будет запасного шасси – поскольку команда просто не успела его построить. Тем не менее, инженерам удалось восстановить шасси, поврежденное в аварии Албона, и предстоящий гоночный уик-энд на «Сузуке» команда «Уильямс» начнет двумя машинами.

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9 комментариев
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ну это после практик пилоты сами решат сколько будет болидов, она обещает быть дождливой😁
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надо делать пометку - как минимум в первой практике. а там как пойдет
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Ответ Project2000
Интересная команда с большими перспективами)) Во что только кучка мутнвх американских финансовых спекулянтов превратили Вильямс...
Ну это еще при Клэр началось, не успевали до тестов сделать и тд. Но ситуация конечно максимально печальная, великая команда а из достижений что смогли 2 машины собрать
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вот, что можно сделать с помощью синей изоленты и клея Бф
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Правильный подход.
Гордимся тем, что имеем
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Будет забавно, если Логан ушатает свою машину. Что будет делать вильямс?))
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Ответ Project2000
Интересная команда с большими перспективами)) Во что только кучка мутнвх американских финансовых спекулянтов превратили Вильямс...
Превратила Клэр. А американцы спасли от банкотства и продажи каким-нибудь китайцам или саудитам, или мазепиным, со сменой названия.
Ну и да, в зачете прошлого года они выше РБ, Хаас и Альфы. В этом и Альпин могутт подвинуть.А при британке Клэр, с Кубицей и Сироткиным, это была команда чисто из Формулы2.
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Ответ Кирилл Королевич
Будет забавно, если Логан ушатает свою машину. Что будет делать вильямс?))
Точно не отдадут на растерзание болид Албона
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