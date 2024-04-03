Себастьян Феттель о жалобе на Хорнера сотрудницы «Ред Булл»: «Было бы здорово, если бы в данном деле было больше прозрачности»

Феттель высказался о скандале вокруг Хорнера в «Формуле-1».

Четырехкратный чемпион «Ф-1» считает, что главной проблемой истории с жалобой, поданной на Хорнера, за которой последовало внутреннее расследование со стороны компании «Ред Булл» и итоговое оправдание , является нехватка открытой информации по данному делу.

Досадным Феттелю кажется и тот факт, что из-за скандалов в «Ред Булл» общественность забыла о выдающихся результатах команды и на трассе:

«Очевидно, что с начала года разговоров на эту тему было очень много. Я думаю, что в таких вещах очень сложно знать все детали. И было бы здорово, если бы в данном деле было больше прозрачности, чтобы ты мог составить более полное мнение о происходящем.

А сделать это очень сложно, когда ты читаешь одно, потом другое, а потом что-то совершенно противоположное. И сейчас, такое ощущение, все эти слухи просто циркулируют кругами.

Досадно во всем этом то, что ведь Макс Ферстаппен действительно выступает на очень высоком уровне. То есть команда, люди, со многими из которых я сам работал в свое время, действительно здорово справляются со своей работой и выступают на очень высоком уровне – а все это забывается и оказывается на втором плане, когда речь заходит о совершенно другой истории».

При этом отметил, что «Формула-1» действительно начала меняться в лучшую сторону, если смотреть в сторону многообразия и инклюзивности:

« » действительно меняется, но во многих отношениях все равно остается очень старомодной. В первую очередь это касается женщин. Раньше их в «Ф-1» было совсем мало, но сейчас их число растет.

Если учитывать период с момента, когда я начал свою карьеру в «Ф-1», и до того момента, когда я карьеру закончил, в паддоке «Формулы-1» действительно стало заметно больше женщин. Увеличилось число женщин, которые не только следят за «Ф-1», но и работают в ней. Так что да, положительные изменения налицо. Но я думаю, что «Формуле-1» по-прежнему есть к чему стремиться».

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