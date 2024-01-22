Джеймс Эллисон: «В мотивации Хэмилтона и стремлении вернуться на победный путь не может быть никаких сомнений»

Эллисон не сомневается в мотивации Хэмилтона в новом сезоне.

Технический директор « » уверен, что в предстоящем чемпионате не будет испытывать нехватки мотивации из-за того, что за два последних сезона не сумел выиграть ни одного Гран-при:

«Думаю, вы с трудом найдете гонщика, который не был бы мотивирован. Я думаю, что мотивация для гонщиков – это нечто само собой разумеющееся. Да и вообще, чем успешнее становится гонщик – тем более навязчивым становится желание побеждать.

В случае с Льюисом об этом желании можно говорить как о неотъемлемой части его сущности. Так что в его мотивации и стремлении вернуться на победный путь нет никаких сомнений. А сможет ли он это сделать или нет – в большей степени зависит от того, какую машину мы ему предоставим, а не от него самого. Способность побеждать у него была всегда».

добавил, что возможность гонщиков вносить свой вклад в развитие болида по ходу зимнего перерыва очень сильно ограничена:

«В отношении обоих наших гонщиков можно сказать, что этой зимой их роль в основном сводится к тому, чтобы следить за своим физическим состоянием, быть в хорошем психологическом состоянии, а также оставаться на связи с командой, чтобы мы могли рассказывать им о наших успехах и неудачах в процессе разработки, постройки и подготовки машины к тому, чтобы гонщики в итоге смогли ее протестировать.

И сейчас не то время года, когда они могут сделать что-то большее, чем просто наблюдать за тем, что мы делаем. А вот когда новая машина заработать и начнет «говорить» с нами, переводчиком для команды становится именно пилот – и тогда его голос приобретает заметно больший вес».

Закрылось ТВ-шоу, сводившее пилотов «Ф-1» на равном авто. Гонщики хвастались итогом и молили о втором шансе