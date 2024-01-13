Юниор «Ред Булл» Гете: «Стать напарником Ферстаппена было бы потрясающе»

Гонщик «Формулы-3» Гете мечтает погоняться в паре с Ферстаппеном.

19-летний пилот Оливер Гете рассказал о своих кумирах в «Формуле-1».

Юниор «Ред Булл» проведет третий сезон в «Ф-3». На счету Оливера одна победа в чемпионате и восьмое место по итогам 2023 года.

«Мне всегда нравился , который тоже вышел из программы «Ред Булл». У него хорошее чувство юмора, есть характер. Хотелось бы пойти по его стопам.

Но я также наблюдаю за , который доминирует в «Формуле-1». Стать однажды его напарником было бы потрясающе», – признался Гете в интервью DPA.

Гонщик настроен на попадание в «Ф-1»:

«Программа «Ред Булл» – отличная возможность для меня. Если я буду выступать хорошо, мне предоставят шанс приблизиться к «Формуле-1».

Я встречался с и . Они очень четко сказали, чего ожидают от меня – результатов.

Я хочу сразиться за титул в «Формуле-3». Сейчас у меня больше опыта. Я считаю, что у меня есть все необходимое для успеха.

Моя цель – « ». Я понимаю, что пробиться будет очень тяжело, потому что лишь немногим молодым пилотам это удается».

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