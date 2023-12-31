Кристиан Хорнер: «Предложения конкурентов льстят, но мое сердце в «Ред Булл»

Хорнер прокомментировал интерес со стороны конкурентов.

Бессменный руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер сообщил, что его сердце принадлежит команде из Милтон-Кейнса.

«Когда получаешь предложение или видишь интерес со стороны другого коллектива, это очень льстит, но мое сердце здесь. Я выстроил команду, я вложился в нее с самого начала. Я чувствую ответственность перед людьми, владельцами и нашими партнерами», – сказал Кристиан.

Британец ответил на вопрос, мечтал ли он когда-либо стать совладельцем команды:

«Нет, потому что 100 процентов акций всегда принадлежали компании «Ред Булл», и акционеры всегда оказывали необычайную поддержку команде. Я всегда относился к команде так, словно вложены мои собственные деньги, чтобы мы тратили их мудро и ответственно».

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