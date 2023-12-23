Кристиан Хорнер: «Ферстаппен – не дива, а просто один из парней в боксах, никакой напыщенности»

Теги Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Хорнер сообщил, что Ферстаппен на равных общается со всеми в «Ред Булл».

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что одна из причин успехов команды – поведение главной звезды Макса Ферстаппена. По мнению босса, коллектив сплачивает то, что трехкратный чемпион «Формулы-1» не является «дивой».

«Я считаю, он выдавал исключительные выступления. То, что он показывал, удается увидеть не слишком часто. Разумеется, ему нужно быть одним целым с командой, должно быть полное доверие, и оно у нас есть.

Коллектив обладает невероятной силой, и это позволяет показывать такие результаты. Макс – талант поколения, и то, что он сделал… Больше 50 побед в 26 лет, а число выигранных Гран-при за последние три сезона – нечто выдающееся.

Он не проявляет никакой напыщенности. Он входит в боксы, и ребята постоянно подкалывают друг друга. Он просто один из парней, и, думаю, все это любят и по-настоящему ценят. Ты знаешь, что он выдает 110 процентов, но он не дива. Он просто залезает в болид, дает результат и видит себя частью команды», – сказал Хорнер.

Ферстаппен – лучший гонщик 2023-го по версии Autosport, Палоу – 2-й, Алонсо – 5-й, Хэмилтон – 6-й, Фуоко – сильнейший из «Феррари»

Дженсон Баттон: «Было бы действительно здорово вновь увидеть борьбу на равных между Ферстаппеном и Хэмилтоном»

3 комментария
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Вот это панч в сторону Сэра
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+5
Ответ Bzz Pvz
Это хорнер на кого намекает? На Сира Льюиса Хэмилтона? Уверен, что честь Льюиса Хамильтона от этого не пострадает
что мертвО - умереть не может )
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