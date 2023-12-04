Фелипе Другович: «Сенна для Бразилии – как Ферстаппен для Нидерландов, даже больше»

Другович сравнил влияние Ферстаппена и Сенны на свои страны.

Резервный пилот « » из Бразилии Фелипе Другович полагает, что значимость для его страны была не менее значимой, чем сегодня – гонщика « » для Нидерландов.

«Сенна для Бразилии – как Ферстаппен для Нидерландов, даже больше.

Конечно, сейчас новое поколение меньше знает о Сенне, но раньше он являлся единственным героем страны, не считая Пеле. Они были важнейшими людьми в Бразилии.

Я считаю, дело в том, что он довольно сильно отличался от любого другого спортсмена. Личность была иной, он был очень сосредоточен и просто хотел делать свое дело на трассе.

Мне кажется, в нем было что-то, что не позволяло его спутать ни с кем другим. Он был просто уникальным. Кроме того, приятно, что он так относился к фанатам – думаю, благодаря этому он заработал уважение.

Если бы я смог с ним поговорить, то спросил бы, как все было, как пилотировались те болиды. Просто технические вещи – было бы очень классно.

Моя конечная цель – пройти по его стопам и попасть на стартовую решетку. Было бы потрясающе», – признался чемпион «Формулы-2» 2022 года.

Зидан хотел бы встретиться с Тайсоном, Джорданом, Сенной и Мохаммедом Али: «Иногда я вставал в 3-4 часа ночи, чтобы посмотреть бой Майка – а он длился минуту»

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