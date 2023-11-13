Кристиан Хорнер: «В следующем сезоне отрыв «Ред Булл» сократится и мы увидим гораздо более плотную борьбу в чемпионате»

В сезоне-2024 конкуренты приблизятся к «Ред Булл» – считает Хорнер.

Руководитель « » уверен в том, что в следующем году отрыв австрийской команды уже не будет так велик.

По мнению , в условиях стабильного регламента и удачного копирования решений конкурентов борьба за титул в следующем сезоне заметно обострится.

«В «Формуле-1» гарантировано только одно – ничто не стоит на месте. И в условиях стабильного технического регламента мы уже видим, как конкуренты позади нас начинают прибавлять.

Думаю, в следующем сезоне отрыв сократится и мы увидим гораздо более плотную борьбу в чемпионате, а в сезоне-2025, перед сменой регламента в 2026 году, плотность вырастет еще сильнее.

Вы всегда стремитесь искать способы добиться прогресса, поскольку можете быть уверены в том, что конкуренты обязательно будут прибавлять. Они будут копировать некоторые решения, реализованные на нашем болиде. В этом нет никаких сомнений.

Мы видим, что это уже начало происходить, а нам остается только стараться поднимать планку и дальше, прогрессировать самим. И в последние месяцы работа на базе «Ред Булл» в основном была сосредоточена именно на этом.

Однако рано или поздно вы неизбежно начинаете ощущать падающую эффективность обновлений, отдача от ваших усилий снижается. И значительно улучшить болид RB20 в сравнении с нынешним болидом RB19 будет очень трудно», – рассказал Хорнер.

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