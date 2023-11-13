Кристиан Хорнер: «В следующем сезоне отрыв «Ред Булл» сократится и мы увидим гораздо более плотную борьбу в чемпионате»

Теги Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 регламент Авто

В сезоне-2024 конкуренты приблизятся к «Ред Булл» – считает Хорнер.

Руководитель «Ред Булл» уверен в том, что в следующем году отрыв австрийской команды уже не будет так велик.

По мнению Хорнера, в условиях стабильного регламента и удачного копирования решений конкурентов борьба за титул в следующем сезоне заметно обострится.

«В «Формуле-1» гарантировано только одно – ничто не стоит на месте. И в условиях стабильного технического регламента мы уже видим, как конкуренты позади нас начинают прибавлять.

Думаю, в следующем сезоне отрыв сократится и мы увидим гораздо более плотную борьбу в чемпионате, а в сезоне-2025, перед сменой регламента в 2026 году, плотность вырастет еще сильнее.

Вы всегда стремитесь искать способы добиться прогресса, поскольку можете быть уверены в том, что конкуренты обязательно будут прибавлять. Они будут копировать некоторые решения, реализованные на нашем болиде. В этом нет никаких сомнений.

Мы видим, что это уже начало происходить, а нам остается только стараться поднимать планку и дальше, прогрессировать самим. И в последние месяцы работа на базе «Ред Булл» в основном была сосредоточена именно на этом.

Однако рано или поздно вы неизбежно начинаете ощущать падающую эффективность обновлений, отдача от ваших усилий снижается. И значительно улучшить болид RB20 в сравнении с нынешним болидом RB19 будет очень трудно», – рассказал Хорнер.

Ферстаппен правда лучший в истории «Ф-1»? Вот все его рекорды и достижения

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Called the Record Breaker
Надеюсь нет. Вот бы Макс и РБ продолжили доминировать и избивать рекорды
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Евсеев
Давайте пожелаем Луке хоть раз в жизни оказаться правым, пусть РБ будет недосягаем, а Мерседес превратится в тыкву.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
KMR
Ну только если Макс начнёт в поворотах пиво открывать
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Великий Алонсо
Это ссанье в уши. Единственная интрига могла бы быть, если бы Алонсо подписали вместо мексиканского фермера.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий