Гельмут Марко: «Ферстаппен точно не собирается дарить Пересу победу»

Ферстаппен не будет специально помогать Пересу в борьбе с Хэмилтоном.

По словам советника «Ред Булл» , не стоит ожидать от , что тот подарит Пересу победу на Гран-при Сан-Паулу при наличии такой возможности, чтобы помочь тому опередить в борьбе за второе место.

В прошлом году Ферстаппен уже отказался пропускать Переса по ходу гонки в Бразилии, что привело к скандалу.

«В прошлом году (при возможном размене позициями) речь шла о 5 и 6 месте, разницы в любом случае было бы почти никакой. Макс в любом случае будет заниматься своим делом и точно не собирается дарить победу Чеко.

Мы обсудили с Чеко стартовый инцидент в Мексике. Он сказал, что момент был крайне эмоциональный и он был обязан попробовать (выйти в лидеры), иначе он не был бы настоящим мексиканцем. В любом случае, он чувствует себя отлично и нацелен занять второе место в общем зачете».

Также Марко признал, что Ферстаппену будет непросто выиграть гонку в Интерлагосе:

«На этапе 2021 года Хэмилтон просто разнес Макса. В прошлом году между ними тоже возникла борьба на трассе – хотя надо признать, что в тот раз мы явно ошиблись с настройками болида. Но Хэмилтон всегда был силен в , а « » сейчас на подъеме».

Прокомментировал Марко и слухи о возможном переходе в «Ред Булл» Фернандо Алонсо на место Серхио Переса:

«Фернандо Алонсо в «Ред Булл»? Это абсурд».

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