Джордж Расселл потерял две позиции на старте за блокировку на пит-лейн

Теги Гран-при Бразилии Формула-1 Мерседес Джордж Расселл Авто

Расселл получил штраф в две позиции после квалификации в Бразилии.

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл квалифицировался шестым в Сан-Паулу, однако в воскресенье будет стартовать с восьмого места. Британец потерял два места за блокировку на пит-лейн

После Гран-при Мексики, где подобную ситуацию простили Максу Ферстаппену, Фернандо Алонсо и также Джорджу Расселлу, в правила внесли изменения, согласно которым блокировка на пит-лейн теперь считается нарушением.

Гран-при Сан-Паулу-2023. Стартовый порядок. Гонка – в воскресенье в 20:00

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