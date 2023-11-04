Джордж Расселл потерял две позиции на старте за блокировку на пит-лейн

Расселл получил штраф в две позиции после квалификации в Бразилии.

Пилот « » квалифицировался шестым в Сан-Паулу, однако в воскресенье будет стартовать с восьмого места. Британец потерял два места за блокировку на пит-лейн

После Гран-при Мексики, где подобную ситуацию простили Максу Ферстаппену, Фернандо Алонсо и также Джорджу Расселлу, в правила внесли изменения, согласно которым блокировка на пит-лейн теперь считается нарушением.

Гран-при Сан-Паулу-2023. Стартовый порядок. Гонка – в воскресенье в 20:00