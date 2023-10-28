Кристиан Хорнер: «Никакое увольнение Переса не планируется. Мило, что Хэмилтон уделяет внимание, хотя ставил под сомнение квалификацию Серхио»

Теги Льюис Хэмилтон Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Мерседес Серхио Перес Макс Ферстаппен Авто

Кристиан Хорнер опроверг слухи об увольнении Серхио Переса из «Ред Булл».

По мнению руководителя «Ред Булл», если Перес одержит победу на домашнем Гран-при Мехико, это добавит уверенности гонщику.

«Безусловно. В Остине он провел хорошую гонку и, надеюсь, сохранит ту же форму. Он хорошо начал уик-энд, есть поддержка домашних трибун. Будем надеяться, что он использует энергию болельщиков», – заявил Хорнер.

Кристиан прокомментировал слова пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона об отношении «Ред Булл» к Пересу и заверил, что не будет избавляться от второго номера команды:

«Во-первых, никакое увольнение не планируется.

Очень мило, что Льюис уделяет так много заботы и внимания, хотя всего несколько недель назад ставил под сомнение квалификацию напарника Макса [Ферстаппена]. Слушайте, в паддоке всегда циркулируют слухи, особенно когда не о чем писать.

[У Переса] отличные отношения с командой, хорошие отношения с напарником, и мы хотим, чтобы он завершил чемпионат вторым. Нам никогда это не удавалось – сделать дубль».

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