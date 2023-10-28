Кристиан Хорнер: «Никакое увольнение Переса не планируется. Мило, что Хэмилтон уделяет внимание, хотя ставил под сомнение квалификацию Серхио»
Кристиан Хорнер опроверг слухи об увольнении Серхио Переса из «Ред Булл».
По мнению руководителя «Ред Булл», если Перес одержит победу на домашнем Гран-при Мехико, это добавит уверенности гонщику.
«Безусловно. В Остине он провел хорошую гонку и, надеюсь, сохранит ту же форму. Он хорошо начал уик-энд, есть поддержка домашних трибун. Будем надеяться, что он использует энергию болельщиков», – заявил Хорнер.
Кристиан прокомментировал слова пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона об отношении «Ред Булл» к Пересу и заверил, что не будет избавляться от второго номера команды:
«Во-первых, никакое увольнение не планируется.
Очень мило, что Льюис уделяет так много заботы и внимания, хотя всего несколько недель назад ставил под сомнение квалификацию напарника Макса [Ферстаппена]. Слушайте, в паддоке всегда циркулируют слухи, особенно когда не о чем писать.
[У Переса] отличные отношения с командой, хорошие отношения с напарником, и мы хотим, чтобы он завершил чемпионат вторым. Нам никогда это не удавалось – сделать дубль».
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