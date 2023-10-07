Гельмут Марко о 3-м месте для Ферстаппен: «Для победы в чемпионате этого результата будет достаточно»

Теги Макларен Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Макс Ферстаппен Гран-при Катара Авто

В «Ред Булл» будут довольны попаданию в топ-3 в спринте к Гран-при Катара.

По словам Гельмута Марко, команду устроит результат, который обеспечить Максу Ферстаппену победу в чемпионате по результатам сегодняшнего заезда. Для этого Ферстаппену нужно набрать 3 очка.

«Для победы в чемпионате этого результата будет достаточно. Также посмотрим, смогут ли в «Макларене» поддерживать столь же высокий темп на дистанции спринта, хотя вчера они были очень быстры.

Обгонять здесь тоже непросто, но посмотрим, какова будет ситуация с износном шин. Это будет решающим фактором. Разумеется, нам бы хотелось победить, но мы будем довольны и попаданию на подиум», – рассказал Марко.

Гран-при Катара-2023. Квалификация к спринту. Пиастри – 1-й, Норрис – 2-й, Ферстаппен – 3-й

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий