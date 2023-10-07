Гельмут Марко о 3-м месте для Ферстаппен: «Для победы в чемпионате этого результата будет достаточно»

В «Ред Булл» будут довольны попаданию в топ-3 в спринте к Гран-при Катара.

По словам , команду устроит результат, который обеспечить победу в чемпионате по результатам сегодняшнего заезда. Для этого Ферстаппену нужно набрать 3 очка.

«Для победы в чемпионате этого результата будет достаточно. Также посмотрим, смогут ли в « » поддерживать столь же высокий темп на дистанции спринта, хотя вчера они были очень быстры.

Обгонять здесь тоже непросто, но посмотрим, какова будет ситуация с износном шин. Это будет решающим фактором. Разумеется, нам бы хотелось победить, но мы будем довольны и попаданию на подиум», – рассказал Марко.

Гран-при Катара-2023. Квалификация к спринту. Пиастри – 1-й, Норрис – 2-й, Ферстаппен – 3-й